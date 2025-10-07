Zal Vlaanderen elektrische auto in 2026 eindelijk gaan belasten?

De volledig elektrische auto is momenteel vrijgesteld van verkeersbelastingen, maar de Vlaamse overheid wil daar tijdens de huidige regeerperiode (2024-2029) veranderingen in brengen.

In het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2024-2029 staat te lezen dat er een verkeersbelasting komt voor elektrische voertuigen. Momenteel zijn elektrische auto’s in Vlaanderen nog volledig vrijgesteld van zowel de jaarlijkse verkeersbelasting als de belasting op inverkeerstelling (BIV).

Die verkeersbelasting had er volgens Annick De Ridder, Vlaams minister van Mobiliteit, al moeten komen in 2025, maar werd reeds enkele keren uitgesteld. Nu alle overheidsniveaus in ons land op zoek zijn naar miljarden besparingen en (nieuwe) belastingen, is de kans dat de verkeersbelasting voor de elektrische auto opnieuw op tafel komt voor 2026.

Uit eerdere berichtgeving blijkt ook dat reeds ingeschreven elektrische auto’s normaal gezien vrijgesteld blijven van verkeersbelasting. Wie het relatief zeker wil spelen (niets is helemaal zeker in het Belgische en Vlaamse beleid), kan dus best nu nog een elektrische auto kopen en inschrijven om te genieten van de vrijstelling. Hier vind je alvast een overzicht van alle elektrische auto’s die je momenteel nieuw kan kopen in België.