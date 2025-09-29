Deze elektrische auto spuwt brandende batterij uit

Het Chinese autobedrijf Chery heeft een innovatie voorgesteld op het vlak van brandveiligheid voor elektrische auto’s.

Vorige week heeft Chery in China een elektrische auto voorgesteld die zijn batterij kan uitwerpen wanneer die vuur vat. De ejectie gebeurt door middel van een soort airbag-systeem.

Hoewel het idee briljant is, lijkt er wel nog wat finetuning nodig. Momenteel lijkt de auto nog niet waar te nemen of er mensen of obstakels in de weg staan. Niet onbelangrijk, want een brandend object van enkele honderden kilo’s katapulteren is natuurlijk ook niet zonder gevaar.