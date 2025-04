Deze elektrische auto kost slechts 24.000€, en hij komt niet uit China!

Slate, de elektrische auto start-up van Amazon eigenaar Jeff Bezos, geeft nu ook foto’s en specificaties vrij van zijn eerste EV.

Zoals we deze week reeds schreven investeert Jeff Bezos van Amazon in een nieuw merk dat met goedkope elektrische auto’s op de markt komt.

Het merk heet Slate Auto, en het is momenteel druk bezig met de ontwikkeling van een elektrische pick-up truck zonder veel franjes. De auto kan ook eenvoudig aangepast worden om als SUV gebruikt te worden.

In de basis krijgt de Slate een 52,7 kWh batterij, achterwielaandrijving en 204 pk. Volgens het bedrijf geraak je daarmee 240 km ver. Je kan ook opteren voor een 84,3 kWh accu, goed voor 385 km rijbereik (volgens de fabrikant).

Inwoners van de VS kunnen de auto nu reeds reserveren op de website slate.auto. Het merk belooft een vanafprijs van slechts 20.000$ met de overheidssubsidie van 7.500$ er reeds vanaf getrokken. Zonder subsidie heeft de Slate dus een vanafprijs van 27.500$, wat omgerekend neerkomt op slechts 24.000€.

In 2026 zouden de eerste leveringen reeds moeten plaatsvinden. De productie zal normaal gezien gebeuren in de VS, volledig in lijn met de wensen van Donald Trump.