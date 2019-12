22 nieuwe elektrische wagens die in 2020 op de markt komen

Hoewel wij denken dat hét jaar van de elektrische auto pas in 2021 komt, komen er ook in 2020 een heel aantal leuke elektrische wagens op de markt. Hieronder geven we een overzicht van nieuwe elektro-auto’s die al in 2020 op je oprit kunnen staan.

1. Audi e-tron Sportback

Audi heeft een coupé-versie klaar van z’n elektrische “e-tron” SUV. Deze e-tron “Sportback” kost minstens 72.000€ en wordt leverbaar vanaf maart 2020. Lees er hier meer over.

2. BMW iX3

Het is ondertussen weeral 7 jaar geleden dat BMW met de i3 z’n eerste, en enige, elektrische auto op de markt bracht. Hoog tijd dus om daar een tweede elektromodel aan toe te voegen. Die komt in 2020 in de vorm van de iX3, een elektrische versie van de X3 SUV.

De auto belooft een praktische actieradius van 300 km te krijgen, en de eerste leveringen volgen allicht tegen eind 2020.

3. DS 3 E-Tense

DS komt met een elektrische versie van de DS 3. Reken op 280 km praktijk-range en een vanaf prijs van 37.700€.

4. Ford Mustang Mach-E

Ford komt eind 2020 met de Mustang Mach-E op de markt, een elektrische SUV met tot 390 km rijbereik. Lees er hier alles over.

5. Honda e

De Honda e is een achterwielaangedreven stadswagentje dat een elektrische range van 200 km belooft te krijgen. De eerste leveringen beginnen in 2020, al krijgen Duitsland, Frankrijk, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk voorrang op ons land. In België kunnen we hem dus ten vroegste verwachten tegen het einde van 2020.

6. Kia e-Soul

Bij Kia komt er een tweede generatie van de elektrische Soul. Deze keer met 39 of 64 kWh batterij en een vanaf prijs van 37.490€. Lees er hier alles over.

7. Mazda MX-30

Mazda verraste dit jaar vriend en vijand door een compacte elektrische SUV aan te kondigen. De MX-30 (foto boven dit artikel) moet in de praktijk ongeveer 175 km ver geraken en wordt eind 2020 leverbaar.

8. Mercedes EQV

Na de EQC en eVito mag bij Mercedes de V-Klasse aan de stekker. De EQC minibus wordt eind 2020 leverbaar. Lees er hier alles over.

9. MG ZS EV

Het Chinese MG brengt z’n eerste elektrische auto naar Europa. Met de ZS EV breken ze in de markt van de elektrische SUV’s. Lees er hier alles over.

10. Mini Cooper Electric

Ook Mini gaat elektrisch. De eerste elektrische Mini heeft een realistische reikwijdte van 190 km en kost 33.100€.

11. Opel Corsa-e

Opel heeft een nieuwe Corsa, en die krijgt van bij de start een elektronenkuur. De Corsa-e komt in 2020 in de showrooms. Hij deelt z’n genen met de nieuwe Peugeot e-208 en de DS 3 E-Tense, auto’s die eveneens onder de PSA-vlag ontwikkeld werden.

Hopelijk vergaat het deze Corsa-e beter dan de Ampera-e, die andere gehypete elektro-auto die nooit België bereikt heeft (tenzij je een fleet-deal op de kop kon tikken).

12. Peugeot e-208

Peugeot heeft momenteel al een aantal elektrische modellen in het gamma, maar die zijn wegens de beperkte range het vernoemen niet waard. Daar moet verandering in komen met de e-208, een elektrische auto met 280 km praktisch rijbereik.

De eerste leveringen volgen in de lente van 2020. De vanafprijs bedraagt 29.991€.

13. Peugeot e-2008

Peugeot komt met nog een tweede elektro-auto in 2020: de e-2008. Het is een compacte elektrische SUV met een praktische range van 260 km.

14. Polestar 2

Polestar, Volvo’s sport-afdeling, werd vorig jaar omgedoopt tot een volledig elektrisch merk. Hun eerste wapenfeit was de Polestar 1, een plug-in hybride sport-coupé. In 2020 komen ze met de Polestar 2, een elektrische sedan, en concurrent voor de Tesla Model 3.

Net als de Model 3 komt ook de Polestar 2 met verschillende batterijgroottes. De duurste versie krijgt een 78 kWh, goed voor een praktisch rijbereik voorbij de 400 km, en een prijskaartje van 59.800€. Deze komt midden 2020 op de markt.

De goedkopere versie komt in 2021 en zal ongeveer 40.000€ kosten.

15. Porsche Taycan

En we gaan verder in het luxesegment, want ook Porsche gaat in 2020 elektrisch. De Taycan, waarvan de concept (Mission E) in 2015 werd voorgesteld, is na 6 jaar ontwikkeling eindelijk klaar voor marktintroductie.

16. Renault Zoe

Renault heeft een nieuwe Zoe klaar met grotere batterij en hertekend design. Lees er hier alles over.

17. Seat Mii electric

De Seat Mii mag in 2020, net als z’n broertjes Skoda Citigo en VW Up, aan de stekker. Het is, op de Twizy na, in 2020 meteen ook de goedkoopste elektrische auto die je in België kan kopen. De wagen kost 21.190€ en geraakt in realiteit 200 km ver op een volle batterij.

18. Skoda Citigo-e

De Citigo-e iV is een VW e-Up in Skoda-verpakking. Dezelfde specificaties, maar ietsje duurder (21.600€) dan de Seat Mii Electric en ietsje goedkoper dan de e-Up.

19. Smart EQ

Bij Smart hebben de fortwo EQ, fortwo cabrio EQ en forfour EQ een facelift gekregen. De auto’tjes moeten het nog altijd stellen met 130 km praktijk-range en kosten minstens 24.000€.

20. Volvo XC40 Electric

Na jaren hybrides op ons af te vuren, gaat Volvo in 2020 eindelijk elektrisch. Het eerste model dat die eer te beurt valt is de XC40, een compacte SUV die nu reeds met diesel en benzine te verkrijgen is.

Lees hier meer over de specs. We verwachten hem pas na de zomer van 2020 in de showrooms, aangezien Volvo eerst nog de plug-in hybride variant (XC40 T5 Twin Engine) zal lanceren.

21. Volkswagen e-Up

Volkswagen brengt ons in 2020 een nieuwe en verbeterde versie van de e-Up.

22. Volkwagen ID.3

En Volkswagen komt in 2020 ook met de ID.3. De “Golf onder de elektrische wagens“. De auto komt met drie batterijgroottes: 45 kWh, 58 kWh en 77 kWh. Voor wie dit Chinees is; de goedkoopste (45 kWh) geraakt in de praktijk ongeveer 250 km ver, terwijl de duurste (77 kWh) gemakkelijk meer dan 400 km kan rijden op een volle accu.

De duurste uitvoering komt midden 2020 op de markt, terwijl de goedkoopste pas in 2021 geïntroduceerd wordt. Die laatste zou ongeveer 30.000€ moeten gaan kosten. Uit dit lijstje is dit de wagen waar wij het meest van verwachten.

Andere wagens

De kenners onder jullie zullen zich nu afvragen “Maar Didier, wat met de Skoda Vision iV, de Seat el-Born, de Mercedes EQA, de Audi Q4 e-tron, de Lexus UX 300e en de Porsche Taycan Cross Turismo?”. Hoewel sommige fabrikanten er andere dingen over zeggen, verwacht ik die niet vóór 2021 leverbaar.