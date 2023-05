Ten opzichte van vorige maand blijft de elektriciteitsprijs stabiel in mei 2023. Je elektrische auto thuis opladen aan daltarief kost nu ongeveer 0,29€ per kWh.







Sinds absolute piek in september 2022, ging de elektriciteitsprijs zes maanden op rij in dalende lijn. Vorige maand, in april 2023, steeg de prijs weer 3% ten opzichte van maart 2023. Nu, in mei 2023, blijft de elektriciteitsprijs ongeveer gelijk. Dit blijkt uit de V-Test van VREG, een overheidstool waarmee particulieren een goedkoper elektriciteitscontract kunnen vinden.

Gezinnen die deze maand (mei 2023) een nieuw elektriciteitscontract aangaan, moeten voor een verbruik van 1.600 kWh piek en 1.900 kWh dal rekenen op een jaarbedrag van 1.170€ (goedkoopste netbeheerder) tot 1.259€ (duurste netbeheerder) bij de goedkoopste leverancier. Dit komt overeen met een kWh-prijs van 0,33€ tot 0,36€.

In april 2023 kwamen we op ongeveer dezelfde bedragen uit.

De elektriciteitsprijs is daarmee ogeveer 12% goedkoper dan een jaar geleden (mei 2022), maar nog altijd ongeveer 50% duurder dan voor de coronapandemie.

Wie bovenop z’n basisverbruik ook nog eens een elektrische auto oplaadt met netstroom aan daltarief (zonder zonnepanelen dus), moet voor dat surplusverbruik momenteel rekenen op een kWh-bedrag van 0,29€ tot 0,32€. Wie thuis aan hoge vermogens laadt kan door het capaciteitstarief uitkomen op hogere kWh-bedragen.

Wie vreest voor verdere prijsstijgingen kan ondertussen bij enkele leveranciers weer kiezen voor vaste contracten. Die zijn wel duurder dan de meeste variabele contracten, dus of dit op langere termijn voordelig is, hangt af van situatie tot situatie en is vooral ook giswerk. In mei van vorig jaar zagen we ook een stabilisatie, maar vanaf juni 2022 begon de kWh-prijs aan een steile klim.

