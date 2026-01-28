Duitsland kan zijn benzineauto’s voortaan kwijt in India

Door de handelsdeal met India heeft de EU een nieuwe afzetmarkt gevonden voor z’n auto’s met verbrandingsmotoren.

De Europese Unie heeft deze week een vrijhandelsakkoord gesloten met India. In Europa komt dat in hoofdzaak de autoindustrie ten goede, en dan vooral de Duitse.

De beste verkochte Europese auto’s in India zijn nu al vooral Duitse luxemodellen van BMW, Mercedes, Audi en Porsche. Door het vrijhandelsakkoord worden de importtarieven op deze auto’s geleidelijk aan afgeschaft, wat de verkoop een boost zal geven. Maar dan enkel voor auto’s met verbrandingsmotoren, want elektrische modellen uit de EU zullen pas binnen een vijftal jaar vrijgesteld worden van importheffingen.

Tot ongeveer 250.000 auto’s met verbrandingsmotoren zal de EU per jaar mogen uitvoeren onder het handelsverdrag. Duitsland produceert ongeveer 4 miljoen auto’s per jaar, waarvan er ongeveer 3 miljoen geëxporteerd worden. Met deze handelsdeal kan Duitsland deels compenseren voor de dalende export naar China en de VS, en ook voor de dalende vraag in Europa als gevolg van de elektrificatiestrategie.





