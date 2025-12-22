Digitale meters moeten in 2034 opnieuw vervangen worden, kostprijs minstens €1,5 miljard

Uit een parlementaire vraag blijkt dat digitale meters twee keer sneller kapot gaan dan analoge. Daardoor moeten ze in 2034 al opnieuw vervangen worden.

In 2019 begon Vlaanderen met het vervangen van analoge elektriciteitsmeters door digitale. Momenteel zijn er meer dan 6 miljoen digitale meters geïnstalleerd, en dat heeft meer dan €1,5 miljard gekost.

Uit een antwoord van minister Melissa Depraetere (Vooruit) op een parlementaire vraag van Vlaams Parlementslid Robrecht Bothuye (CD&V) blijkt dat de digitale meters slechts 15 à 20 jaar meegaan. Dat is minstens twee keer minder lang dan de levensduur van een analoge elektriciteitsmeter (Ferrarismeter), die een levensduur heeft van 30 à 60 jaar.

Fluvius voorziet nu reeds dat het in 2034 zal moeten beginnen met een vervangingsoperatie. Als de kosten voor de installatie van een digitale meter tegen dan niet gedaald zijn, zal de Vlaamse overheid vanaf 2034 opnieuw geconfronteerd worden met een operatie die minstens €1,5 miljard zal kosten. Maar naar verwachting, gezien de inflatie, veel meer.



