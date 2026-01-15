D’Ieteren wil niet afhankelijk zijn van subsidies zoals de landbouw

Zoals de landbouw afhankelijk worden van subsidies om te overleven, is iets wat D’Ieteren Automotive CEO Denis Gorteman hoopt te vermijden.

Het gaat slecht met de verkoop van nieuwe auto’s in België. Pre-corona werden er in ons land jaarlijks consistent +-550.000 nieuwe auto’s verkocht. De afgelopen zes jaar zitten we echter in een range tussen 366.303 en 476.675 stuks per jaar. 2025 werd afgesloten met een verkoopaantal van slechts 414.771.

Uit een recent interview van De Tijd (betaalmuur) met D’Ieteren Automotive CEO Denis Gorteman blijkt dat hij denkt dat het jaarlijkse verkoopaantal tegen 2028 zal stabiliseren op 414.000. Dat is 25% lager dan pre-corona. Dit weegt enorm op een auto-importeur als D’Ieteren. Gorteman: “We overleggen met de overheid om een situatie zoals in Nederland te voorkomen, waar de autoverkoop helemaal is ingestort.”

Gorteman hoopt alvast dat niet enkel bedrijven, maar ook particulieren gestimuleerd zullen worden om opnieuw nieuwe auto’s te kopen. “Dat moeten geen platte subsidies zijn: ik heb geen zin om daarvan afhankelijk te zijn, zoals de landbouw”, zegt hij in De Tijd. Gorteman ziet volgens het artikel wel heil in de invoering van een slimme kilometerheffing (n.v.d.r.: die volgens verkeersdeskundigen nieuwe auto’s idealiter minder zal belasten dan oude vervuilende auto’s).



