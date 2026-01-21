Belgen laten dieselauto massaal links liggen

De verkoop van dieselauto’s zakt naar een historisch dieptepunt in België. Dit is waarom bijna niemand nog een diesel koopt.

Uit de cijfers van 2025 blijkt dat slechts 3,1% van de nieuw ingeschreven auto’s in België een dieselmotor had. Een verwaarloosbaar marktaandeel. Zowel particulieren als zakelijke kopers laten diesel massaal links liggen. Opmerkelijk, vooral als je weet dat diesel 15 jaar geleden bijna 80% van de markt uitmaakte.

De redenen voor de ineenstorting zijn duidelijk. Het dieselgate-schandaal, lage-emissiezones die strenger zijn voor diesel dan voor benzine, steeds complexere dieselmotoren die vaak problemen opleveren bij de autokeuring, een ongunstige fiscale behandeling en de Belgische overheid die diesel aan de pomp duurder gemaakt heeft dan benzine door middel van extra heffingen. Het gevolg is dat bijna niemand nog een dieselauto durft kopen.

Op de tweedehandsmarkt blijven dieselauto’s wel nog een redelijk marktaandeel behouden. In 2025 had 26% van de ingeschreven tweedehandsauto’s een dieselmotor. Al is de trend ook voor tweedehands diesels dalende.



