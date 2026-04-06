Koop geen dieselauto – deze steden verbannen alle diesels vanaf 2030

Vanaf 2030 verbieden meerdere Belgische steden de toegang voor dieselauto’s, ook de meest propere met euro 6 uitstootnorm.

Bij de zoektocht naar een nieuwe of een tweedehandsauto bezorgt de keuze van de aandrijflijn de meeste consumenten nog altijd kopzorgen.

Ga je voor elektrisch, benzine of toch maar diesel? Niemand heeft een glazen bol, maar één ding wordt hoe langer hoe duidelijker, diesel brengt een groot risico met zich mee.

In de lage-emissiezones van Brussel, Gent en Antwerpen zullen alle dieselauto’s, ook de meest propere (euro 6 en beter), binnenkort volledig verboden zijn, tenzij het oldtimers zijn. In Brussel start het verbod in 2030, in Gent en Antwerpen in 2031. Met een dieselauto zal je bewegingsvrijheid binnen dit en 3,5 jaar dus ingeperkt worden.

Benzine lijkt iets toekomstbestendiger. Benzinewagens zullen namelijk pas volledig verboden worden in 2035 in de lage-emissiezones van Brussel, Gent en Antwerpen, volgens de huidige plannen.

En uiteraard is de meest veilige keuze met betrekking tot de LEZ een volledig elektrische auto. Voorlopig is er nog geen verbod in de maak voor auto’s met een 100% elektrische aandrijflijn.





