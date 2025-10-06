Elektrische Dacia voortaan goedkoper dan alle Chinese auto’s

De Dacia Spring wordt in 2026 sterker, efficiënter én goedkoper.

Voor modeljaar 2026 steekt Dacia zijn enige elektrische auto in het gamma, de Spring, in het nieuw.

Uiterlijk verandert er, op een hertekende achterspoiler na, zo goed als niets. Onder de carrosserie dan weer wel. De 26,8 kWh (bruto) lithium-ion batterij wordt vervangen door een 24,8 kWh LFP-accu. Lichter, veiliger en goedkoper te produceren.

Ondanks de iets kleinere batterij, blijft het officiële rijbereik dankzij efficiëntieverbeteringen ongewijzigd op 225 km (WLTP). In de praktijk zal het naar onze inschatting rond de 180 km uitkomen.

Snelladen kan voortaan sneller, want het laadvermogen stijgt van 30 kW naar 40 kW.

Verder wordt de Spring een pak sterker. De 45 pk-versie wordt vervangen door 70 pk. De 65 pk-uitvoering maakt plaats voor 100 pk.

Belgische prijzen zijn er voorlopig nog niet. Op de Nederlandse markt wordt de Spring alvast 1.000€ goedkoper. Mocht dezelfde prijsverlaging in België doorgevoerd worden, dan zou de goedkoopste versie (Spring met 70 pk dus) net onder de 17.000€ uitkomen. Daarmee zou het de goedkoopste auto van België worden, en zou hij de Chinese Leapmotor T03 (18.900€) van de troon stoten als goedkoopste EV.

Bovendien worden de huidige Spring 45 en 65, die in België voorlopig nog in het gamma zitten, een pak goedkoper. De Spring 45 ziet z’n catalogusprijs zakken van 17.990€ naar 14.990€ en de Spring 65 van 17.990€ naar 15.990€. Daarmee zijn het momenteel de twee goedkoopste elektrische auto’s in België. En op de Dacia Sandero en Fiat Pandina na, zelfs goedkoper dan álle benzineauto’s die je nieuw kan kopen in België.