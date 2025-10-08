Vernieuwde Dacia Duster Hybrid vebruikt nóg minder (2026)

Dacia heeft een nieuwe aandrijflijn klaar voor de hybride Duster. Die krijgt een grotere batterij, meer vermogen én een lager verbruik.

Deze week hebben we het genoegen onderweg te zijn met de Dacia Duster Hybrid. Prijs-kwaliteit waarschijnlijk de beste auto waar we dit jaar mee gereden hebben. Hij ziet er eigenlijk echt heel goed uit voor zijn prijsklasse, het interieur is functioneel met grote fysieke knopjes (hoera!), een eenvoudig goed functionerend infotainmentscherm en net als de buitenkant oogt het ook binnenin best goed voor een budgetauto.

Ook het verbruik is indrukwekkend. Zonder moeite te doen het WLTP-cijfer verslaan, het kan gewoon met deze Duster Hybrid. Op papier verbruikt hij 5,0 liter benzine per 100 km, en wij zitten voorlopig (de test is nog niet over) op 4,7!

LEES OOK: Alle benzineauto’s die goedkoper zijn dan 25.000€ (2025)

Maar het exemplaar waar wij mee onderweg zijn (Hybrid 140) is eigenlijk al gedateerd, want deze week heeft Dacia een nieuwe hybride aandrijflijn gepresenteerd. De Hybrid 140 wordt vervangen door de Hybrid 155. Die ziet zijn brutobatterijcapaciteit stijgen van 1,2 kWh naar 1,4 kWh en het systeemvermogen stijgen van 142 pk naar 155 pk. Bovendien daalt het officiële benzineverbruik (WLTP) van 5,0 liter naar 4,6 liter per 100 km, een verbetering van 8%! We zijn zeer benieuwd of hij daar in praktijk ook onder duikt.

De Duster Hybrid 155 komt nog dit jaar op de markt, en de prijs wordt later bekend gemaakt. De huidige Duster Hybrid 140 staat in de catalogus aan 26.190€ inclusief BTW. We verwachten dat de Hybrid 155 ongeveer evenveel zal kosten.