Citroën heeft nieuwe elektrische Berlingo bestelwagen klaar

Citroën voegt opnieuw een elektrisch voertuig toe aan het gamma. Het gaat om een volledig elektrische versie van de Berlingo bestelwagen.

Eigenlijk had Citroën al een decennium lang een elektrische Berlingo in het gamma, maar ze liepen er nooit echt mee te koop, allicht omwille van de beperkte actieradius (100 km in de praktijk).





Nu doet Citroën een tweede poging. De gloednieuwe ë-Berlingo Van krijgt een 50 kWh batterij. Dit is een degelijke accucapaciteit, goed voor een theoretisch (WLTP) rijbereik van 275 km. Reken in realiteit op ongeveer 190 km. Citroën belooft dat je na 8 jaar of 160.000 km nog minstens 70% batterijcapaciteit moet overhouden.

De auto wordt voorwielaangedreven door een elektromotor met 136 pk (100 kW) en 260 Nm koppel. Zijn maximumsnelheid bedraagt 135 km/u.

Naargelang de uitvoering (gewone cabine, dubbele cabine, 4,4m lang (M) of 4,75m lang (XL)) biedt hij tot 4,4 m3 nuttig volume en tot 800 kg laadvermogen.

Snelladen kan met een vermogen tot 100 kW, waardoor je de batterij van 10% tot 80% kan laden in ongeveer 30 minuten.

De Citroën ë-Berlingo wordt leverbaar vanaf de tweede helft van 2021, maar Belgische prijzen zijn nog niet bekend.

