BMW: “koop minder nieuwe auto’s en renoveer je oude”

Om de afvalberg te beperken, vinden ze bij BMW dat we langer met onze oude auto’s moeten blijven rijden.

Nu de levertijden voor heel wat BMW-modellen oplopen tot meer dan een jaar, denken ze in Beieren na over hoe ze rond die situatie toch nog een business model kunnen breien.

Monika Dernai, een BMW-kaderlid dat verantwoordelijk is voor duurzaamheid, maakte daarover deze week enkele opmerkingen tijdens een panelgesprek over de circulaire economie in Londen. Het vakdomein van de circulaire economie bestudeert hoe we producten in onze samenleving een langer leven kunnen geven, en hoe grondstoffen best hergebruikt kunnen worden, om zo onze afvalproductie kleiner te maken.

“We moeten nadenken over hoe we het leven van onze auto’s kunnen verlengen”, zei Dernai. “We moeten auto’s bijvoorbeeld zodanig ontwerpen dat zetels gemakkelijk vervangen kunnen worden”. Ze leek aan te geven dat BMW nadenkt over hoe ze hun tweedehandsauto’s langer nieuw kunnen houden door het voor herstellers gemakkelijker te maken om oude stukken te vervangen. Daarbij gaat het natuurlijk niet enkel over zetels, maar ook over andere interieur-elementen, carrosserie, mechanische en elektronische onderdelen.

Openbaar vervoer niet mogelijk voor iedereen

“Een BMW-eigenaar kan zo met dezelfde auto blijven rijden, zonder dat hij een nieuwe moet kopen. Zo hebben we bij BMW toch nog een business model, terwijl de samenleving er de voordelen van plukt”, aldus Dernai.

Dernai vroeg zich tijdens het panel ook af of iedereen wel de transitie kan maken richting openbaar vervoer. “Ik denk het niet”, zei ze daarover. “Jullie maken zich zorgen over openbaar vervoer in het Verenigd Koninkrijk, maar kijk naar de VS, daar woont een groot deel van de bevolking nog meer afgelegen dan hier”.

Er werd tijdens het panel ook verwezen naar Freiburg, een stadje in Duitsland. Daar zijn auto’s grotendeels verboden, en worden burgers aangemaand om te wandelen, te fietsen of het openbaar vervoer te gebruiken. Professor Geoff Mulgan, verbonden aan de University College Londen, zei daarover dat een dergelijke aanpak door de bevolking als puriteins en autoritair kan ervaren worden, en dus voor spanningen kan zorgen in de samenleving.

