Chinese elektrische auto’s moeten minstens 40.000€ à 45.000€ kosten om toegelaten te worden op de Europese markt, zo blijkt uit onderhandelingen.

Eerder deze week schreven we reeds dat er in Europese kringen opnieuw gediscussieerd wordt over de invoer van Chinese elektrische auto’s. In 2024 legde de EU reeds zware importtarieven op aan China, maar nu Donald Trump op ramkoers zit met China, wil de EU van de gelegenheid gebruik maken om de banden met China weer aan te halen.

De EU cultiveert opnieuw het idee om minimumprijzen op te leggen voor Chinese elektrische auto’s, en de importtarieven (deels) overboord te gooien. Op die manier zou de concurrentiedruk voor Europese automerken verlaagd kunnen worden, en kan de tewerkstelling in Europa deels gevrijwaard blijven.

Maar hoeveel moet een Chinese elektrische auto dan kosten volgens de EU? Daar wordt al maanden over gediscussieerd. Volgens verschillende bronnen wil Europa een minimumprijs opleggen van 40.000€ à 45.000€. Dat vindt Peking echter veel te hoog. Volgens persagentschap Reuters heeft China vorig jaar reeds een voorstel gedaan van 30.000€, maar dat werd in oktober 2024 verworpen door de EU.

Momenteel zijn de 10 goedkoopste elektrische auto’s in België allemaal goedkoper dan 30.000€, en de helft ervan wordt in China gebouwd.

Los van de discussie over de exacte minimumprijs, speelt er nog een ander probleem. De formule van minimumprijzen werd eerder al eens toegepast op Chinese zonnepanelen, maar dat werd door China ontweken door via andere Aziatische landen in te voeren. Europa vreest dat dit met elektrische auto’s ook kan gebeuren.

Hoeveel moet een Chinese elektrische auto volgens jullie minstens kosten? Laat het weten in de reacties!