Europa wil importtaks op Chinese auto’s vervangen door minimumprijzen

De Europese Unie wil Chinese (elektrische) auto’s opnieuw gemakkelijker naar Europa laten komen, met het concept van minimumprijzen in plaats van hoge invoertarieven.

The enemy of my enemy is my friend. Dat is allicht de filosofie achter de huidige bocht van de EU. Want waar de EU vorig jaar nog torenhoge importtarieven tot 37,6% bovenop de bestaande 10% invoerde op Chinese auto’s, werken ze nu aan een plan om de plooien met China glad te strijken.

En aangezien het concept van “tariffs” ondertussen niet meer bon ton is door toedoen van Donald Trump, komt Europa nu met het idee van minimumprijzen. De Europese Commissie wil dus gaan bepalen hoeveel een bepaalde EV in een bepaald segment minimum moet gaan kosten. Op die manier zouden Europese autoconcerns niet dood geconcurreerd worden door Chinese autogiganten, en het zou China tegelijkertijd ook kunnen stimuleren om iets hogere kwaliteit te leveren.