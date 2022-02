Ons favoriete elektrische auto reclamespotje van de Super Bowl 2022

Afgelopen nacht vond in de VS de Super Bowl plaats, de jaarlijkse finale en hoogmis van het American Football. Naar goede gewoonte spenderen merken uit allerlei sectoren er miljoenen aan reclamespotjes. Er werden ook verschillende reclamefilmpjes afgespeeld voor elektrische auto’s. Dit filmpje voor de Chevrolet Silverado EV, een aangekondigde concurrent voor de Tesla Cybertruck, was onze favoriet.



