De Porsche Cayenne Electric is een volledig elektrische auto met een realistisch rijbereik tot naar schatting 520 km. De auto zal begin 2026 bestelbaar zijn en vanaf de lente van 2026 leverbaar zijn in België.

Laatste update: 3 oktober 2025

Automerken passen hun prijzen regelmatig aan in de loop van het jaar. Deze pagina wordt dan ook continu bijgewerkt in functie van nieuwe data.



Tips en opmerkingen zijn welkom in de reacties.

Porsche Cayenne Electric prijs

De Porsche Cayenne Electric zal naar verwachting gelanceerd worden als “Turbo”, maar later volgen er ook andere en goedkopere versies. Hieronder vind je de geschatte prijzen van alle reeds bekende varianten.

Versie Prijs Actieradius Porsche Cayenne Turbo Electric

108kWh* | 1050pk* | AWD | 15min*

190.000€* 520 km*