Gevreesde Chinese elektrische auto van 7.000€ kost 3 keer meer in België

BYD lanceert de Dolphin Surf in Europa, een compacte elektrische stadswagen die dan toch meer kost dan verwacht.

De afgelopen maanden was het onrustig in de hoofdkwartieren van de Europese autobouwers, want het Chinese BYD zou een elektrische stadsauto gaan lanceren in Europa voor minder dan 10.000€. Daar hadden de Europeanen uiteraard nog geen antwoord op.

Deze week blijkt echter dat die Chinese elektrische stadsauto in Europa een pak meer zal gaan kosten. Het gaat om de BYD Seagull, in 2025 de derde best verkochte elektrische auto in China, met een Chinese vanafprijs van 56.800 yuan (+- 7.000€). BYD lanceert deze auto nu bij ons onder de naam Dolphin Surf.

De BYD Dolphin Surf kost in Nederland en Duitsland 22.990€ inclusief BTW. De Belgische prijs wordt pas morgen bekend gemaakt, maar zal allicht niet ver uit de buurt liggen. Zo is het in ieder geval niet de goedkoopste EV op de markt. In België moet de Dolphin Surf de Dacia Spring (16.990€), de Leapmotor T03 (17.900€) en de Dongfeng Box (22.899€) laten voorgaan.