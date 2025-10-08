Zal BTW-verhoging van De Wever elektrische auto’s duurder maken?

Bart De Wever, de huidige premier van de Belgische regering, heeft een BTW-verhoging voorgesteld als onderdeel van het plan om het gat in de begroting te vullen. Zou dit invloed hebben op de prijzen van elektrische auto’s?

Zo goed als alle regeringsniveaus in België zijn momenteel opnieuw op zoek naar miljarden besparingen én nieuwe belastingen. Op federaal niveau heeft premier Bart De Wever deze week voorgesteld om de BTW te verhogen. Zal dit mogelijk een invloed hebben op de prijzen van elektrische auto’s?

Volgens de laatste berichten kijkt De Wever momenteel naar de gunstige BTW-tarieven van 6% en 12%. Die wil hij afschaffen en vervangen door een tarief van 9%. Netto zou dat meer moeten opleveren aangezien er momenteel meer zaken belast worden aan 6% dan aan 12%.

Op (elektrische) auto’s wordt momenteel echter 21% BTW geheven, waardoor deze dus buiten schot vallen onder het huidige voorstel.

Toch is het niet ondenkbaar dat er een verhoging van het 21%-BTW-tarief in de pijplijn zit. België zit met het huidige tarief helemaal niet in de kop van het Europese peloton. In Europa zijn er maar liefst 13 landen met een hoger BTW-tarief, met name Slovenië (22%), Italië (22%), Slowakije (23%), Portugal (23%), Polen (23%), Ierland (23%), Griekenland (24%), Estland (24%), Zweden (25%), Denemarken (25%), Kroatië (25%), Finland (25,5%) en Hongarije (27%). Er zijn maar zes Europese landen die een lager BTW-tarief hebben dan België, en dat zijn bovendien bijna allemaal landen met een gezondere budgettaire situatie. Er is dus nog marge om het 21%-BTW-tarief op te trekken.

Mocht het BTW-tarief opgetrokken worden naar bijvoorbeeld 23%, dan zou dat een gemiddelde (elektrische) auto van 45.000€ (incl. BTW) 743€ duurder maken.