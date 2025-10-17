Belgische BTW-verhoging van 21% naar 22% ligt op tafel, MR schiet het af

Nu de onderhandelingen over de “harmonisering” van de voordelige 6% en 12% BTW-tarieven in het slop zitten, wordt de algemene verhoging van 21% naar 22% op tafel gelegd.

Wat we twee weken geleden reeds schreven, wordt momenteel besproken aan de onderhandelingstafel van de Belgische federale regering.

Volgens bronnen van De Tijd (betaalmuur) werd de piste om het algemeen BTW-tarief te verhogen van 21% naar 22% deze week op tafel gelegd. De Franstalige liberalen van MR waren er onmiddellijk tegen. Ook de Vlaamse socialisten van Vooruit zijn tegen, maar hoeven weinig weerwerk te bieden aangezien MR de kar trekt tegen dit voorstel.

Specifiek voor elektrische wagens zou een algemene BTW-verhoging van 21% naar 22% betekenen dat een gemiddelde elektrische auto van 45.000€ exact 372€ duurder zou worden.