Brussel is veel properder sinds invoering lage-emissiezone, zegt Brussel

Uit data van de overheidsdienst Leefmilieu Brussel blijkt dat de lucht in de hoofdstad veel properder is door de lage-emissiezone (LEZ).

Leefmilieu Brussel, een overheidsdienst van de stad Brussel, heeft deze week een positief rapport gepubliceerd over de lage-emissezone (LEZ).

Uit het rapport blijkt dat de concentratie aan stikstofdioxiden (-55%), fijnstof (-33%) en zwarte koolstof (-62%) in de licht tussen 2018 en 2024 sterk gedaald is. Dat komt volgens Leefmilieu Brussel omdat het Brusselse wagenpark sterk gemoderniseerd is sinds de invoering van de lage-emissiezone.

Vanaf april 2026 zal de Brusselse lage-emissiezone (LEZ) de facto opnieuw strenger worden. Vanaf dan zullen ook euro 5 dieselauto’s en euro 2 benzineauto’s beboet worden in de hoofdstad. Deze kregen eerder nochtans uitstel van de Brusselse overheid tot 2027, maar die beslissing werd teniet gedaan door een vonnis van het Grondwettelijk Hof.

Om tegemoet te komen aan de duizenden Brusselaars die nog met een euro 5-diesel of euro 2-benzine rijden, mogen zij in januari gratis naar het autosalon.