Brusselse stadstol krijgt nu al €68 miljoen aan camera’s

Brussel zet door met z’n slimme kilometerheffing en investeert nu al 68 miljoen euro in het project.

Vorig jaar kondigde de Brusselse regering met veel trots een slimme kilometerheffing aan voor het hele Brusselse Hoofdstedelijke Gewest vanaf 2022.

Het plan werd door de Waalse en Vlaamse regering niet op tromgeroffel onthaald, maar 2022 nadert met rasse schreden, dus zet Brussel z’n plannen in ijltempo voort.





Zo heeft de Brusselse regering de goedkeuring gegeven om nu al 68 miljoen euro te investeren in de stadstol. Het geld gaat naar de installatie van camera’s en de ontwikkeling van de SmartMove app die het hele systeem moet gaan controleren.

500€ miljoen per jaar

51 miljoen euro komt uit een subsidiepot van het Europese relanceplan. Volgens Brussels minister van Financiën Sven Gatz (Open VLD) moet dat geld zo snel mogelijk uitgegeven worden, zo vertelde hij deze week aan De Standaard. Zo blijft Brussel zitten met een saldo van 17 miljoen euro, maar als je weet dat de stadstol zo een 500 miljoen euro per jaar kan opbrengen, dan is de “return on investment” meer dan behoorlijk te noemen.

Ook Vlaanderen zal vroeg of laat een kilometerheffing invoeren, maar eerst moet de Vlaamse kiezer nog even de indruk gegeven worden dat het “allemaal de schuld van Brussel” is 🙂

