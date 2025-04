Brand op schip met elektrische auto’s in Zeebrugge (video)

Er woedt momenteel een brand of het schip Delphine dat aan de kade ligt in de haven van Zeebrugge.

Deze namiddag omstreeks 15u00 is een brand uitgebroken op het schip Delphine dat aan de kade ligt in het Brittanniadok in de haven van Zeebrugge. De brandweer en drie sleepboten zijn ter plaatse om de brand te bestrijden. Volgens VRT en Het Nieuwsblad heeft het schip meer dan 100 elektrische auto’s aan boord. Over de rest van de vracht is voorlopig niets bekend.

Er was initieel veel rookontwikkeling maar dit is ondertussen verminderd. Volgens burgemeester Dirk De Fauw (CD&V) is de brand nog niet onder controle. Het is ook niet duidelijk hoe lang de bluswerken nog zullen duren. De rook trekt gelukkig richting zee, wat volgens de burgemeester positief is voor de inwoners van Knokke en Zeebrugge.