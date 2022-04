Wamxam Motors tracht BMW X7 te kopiëren

Ik weet het, 1 april is al voorbij, maar de realiteit haalt de humor stilaan in bij BMW.



We verslikten ons deze ochtend in de koffie toen Alpina (BMW’s huistuner) z’n interpretatie van de vernieuwde BMW X7 facelift in onze mailbox dropte. Hierboven zie je dus niet de Wamxam X7, maar wel de BMW Alpina XB7. In al z’n glorie.

Las even een minuut pauze in om die voorkant te laten inzinken…

En laat ons in de reacties weten wat je er van vindt.

Maar goed, de BMW X7 dus. Die kreeg eergisteren een facelift, om nog beter te voldoen aan de wensen van Chinese klanten. Met onder andere koplampen die voortaan gespleten zijn, en daardoor iets weghebben van de koplampen van de Citroën C4.

De niertjes zijn gelukkig niet verder gegroeid, maar kunnen voortaan gelukkig wel verlicht worden. Een extraatje dat als “Iconic Glow” in de optielijst staat.

Milde hybride

Interessanter voor ons, is wat er onder de motorkap gebeurt.

Zowel de benzine- (xDrive40i) als de dieselmotor (xDrive40d) werden stevig onder handen genomen en worden voortaan voorzien van 48V milde hybride technologie. Daardoor krijgen beide 3.0-liter zes-in-lijnmotoren 12 pk en 200 Nm extra, wat het totaalplaatje op 380 pk / 540 Nm brengt voor de xDrive40e en op 352 pk / 720 Nm voor de xDrive40d.

OOK INTERESSANT: Wat is een milde hybride?

De vroegere M50i wordt nu vervangen door de M60i. Deze 4.4-liter V8 benzinemotor beschikt dankzij de milde hybride setup eveneens over meer kracht (530 pk / 750 Nm).

Uiteraard moet al deze milde hybride tech ook voor iets betere verbruikscijfers zorgen.

Plug-in hybride ?

Een tank als de BMW X7 moet in België voorzien worden van een stekker, wil hij niet aan fiscale harakiri doen.

Of die er komt is echter niet duidelijk. In de Britse pers wordt gespeculeerd dat de X7 op termijn de plug-in hybride aandrijflijn uit de X5 kan krijgen, maar BMW houdt daarover de lippen stijf op elkaar.

Wil je nieuws zoals dit onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.