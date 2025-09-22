Dit is de nieuwe BMW X5 en hij rijdt op waterstof!

Waterstofauto’s zijn nog niet afgeschreven, zo blijkt uit de aankondiging van de nieuwe BMW X5 Neue Klasse.

Deze maand stelde BMW de gloednieuwe “Neue Klasse” X3 voor, en het is logisch dat er binnenkort een nieuwe X5 volgt met dezelfde nieuwe designtaal.

Van die nieuwe X5 “Neue Klasse” toont BMW vandaag foto’s van een nog gecamoufleerde versie. Nog interessanter dan de foto’s is de aankondiging dat de nieuwe X5 met alle mogelijke aandrijflijnen te verkrijgen zal zijn. Volledig elektrisch, benzine, diesel, plug-in hybride én waterstof! De waterstoftechnologie voor de nieuwe X5 wordt ontwikkeld in samenwerking met Toyota.

In 2028 zou de nieuwe BMW X5 op de markt moeten komen.