BMW verkoopt opnieuw meeste auto’s in België (2026)

Opnieuw slaagt BMW er in om in België het automerk te worden met de hoogste inschrijvingscijfers.

Tijdens de eerste twee maanden van 2026 had Volkswagen BMW ingehaald als automerk met de meeste nieuwe inschrijvingen in België. In maart claimt BMW zijn koppositie van de voorbije jaren echter terug.

In maart 2026 wist BMW maar liefst 6.215 nieuwe auto’s in te schrijven in België. Gecumuleerd voor het eerste kwartaal 2026 komt BMW nu uit op 12.659 nieuwe inschrijvingen. Zo haalt het Volkswagen in dat het eerste kwartaal afsluit met 10.563 inschrijvingen.

LEES OOK: Alle nieuwe elektrische auto’s die in 2026 op de markt komen

De top 5 blijft verder ongewijzigd t.o.v. van vorige maand. Mercedes, Peugeot en Renault claimen voor Q1 2026 respectievelijk de derde, vierde en vijfde plaats.





