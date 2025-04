Aandacht leaserijder: dit is jouw nieuwe BMW 3-serie!

In Shanghai heeft BMW het doek getrokken van de Neue Klasse, een voorbode van de nieuwe 3-serie.

BMW teast er al jaren op los mijn zijn Neue Klasse, maar op het autosalon van Shanghai krijgen we hem nu eindelijk te zien zonder camouflage.

De Neue Klasse is de voorbode van de nieuwe 3-serie. We verwachten dat die in 2026 op de markt komt. De eerste auto op basis van de Neue Klasse concept moet alvast eind 2025 van de band rollen in de Hongaarse fabriek te Debrecen.