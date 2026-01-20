Verliest BMW koppositie in België? Dit merk staat klaar om over te nemen

BMW staat onder druk in België. Ontdek welk automerk klaarstaat om de nummer 1-positie over te nemen en hoe.

Reeds 5 jaar na elkaar is BMW het best verkochte automerk in België. Een unicum in de wereld, uiteraard te verklaren door onze sterke bedrijfswagenmarkt. Nergens anders worden werknemers betaald met BMW’s in plaats van cash.

In een interview met De Tijd (betaalmuur) voorspelt Denis Gorteman, CEO van D’Ieteren Automotive, dat hier snel een einde aan zal komen. Volgens Gorteman zal Volkswagen het best verkochte automerk worden in 2027, en BMW dus van de troon stoten.

Kijken we naar de statistieken van 2025, dan zien we dat BMW in 2025 maar liefst 44.731 nieuwe auto’s wist in te schrijven in ons land, gevolgd door Volkswagen met 38.770. VW zit dus in het kielzog klaar om een sprintje te trekken. De eerste achtervolger is Mercedes met 30.490 stuks.

Volgens Gorteman zal Volkswagen dit doel bereiken door een offensief met kleine, betaalbare, elektrische auto’s. Nog in 2026 lanceert VW de elektrische Polo. En in 2027 volgt de ID.1, een elektrische auto die slechts +-20.000€ zal kosten.



