De BMW iX3 (2026) is een volledig elektrische auto met een realistisch rijbereik van 610 km. De auto zal vanaf de lente van 2026 te bestellen zijn in België.

Laatste update: 5 september 2025

BMW iX3 prijs

De BMW iX3 wordt gelanceerd met de 50 xDrive aandrijflijn en heeft in België een vanafprijs van 69.900€ inclusief BTW. Later komen er nog andere versies op de markt, waaronder een goedkopere instapversie met één elektromotor.

Versie Prijs Actieradius BMW iX3 single motor 65.000€* 500 km* BMW iX3 50 xDrive

108kWh | 469pk | AWD | 2360kg | 25min 69.900€ 610 km

✪ Prijs: nieuwprijzen in België, inclusief BTW. Prijzen met een sterretje zijn schattingen door de redactie van eGear.be, indien de officiële prijs nog niet vrijgegeven is.

✪ kWh: de netto batterijcapaciteit, waarbij eventuele decimalen weggelaten worden.

✪ min: gemiddelde tijd in minuten om de batterij te laden van 10% tot 80% aan een snellader.

✪ Waarden met een sterretje zijn schattingen door de redactie, in het geval de exacte waarde nog niet bekend is.

✪ Actieradius: de realistische range (“EGEAR-range”) over een gevarieerd parcours, bij een normale rijstijl (120 km/u op de autosnelweg, 30-90 km/u op rurale, suburbane en urbane wegen), in het tussenseizoen bij matige temperaturen (10°C tot 15°C), en met gebruik van klimatisatie. We nemen hiervoor standaard 80% van het gemiddelde van de WLTP-TEH(Test Energy High)-actieradius en de WLTP-TEL(Test Energy Low)-actieradius, afgerond naar het dichtste veelvoud van 5. Indien de auto getest werd door de redactie van eGear.be vermelden we de testwaarde en brengen we een ✓ aan bij de waarde in de tabel.





