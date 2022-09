Zoveel kost de nieuwe elektrische BMW i7

BMW heeft de prijs bekend gemaakt van z’n nieuwe elektrische luxelimousine.

Het elektrische BMW-gamma begint aardig aan te dikken. De Duitsers hebben momenteel de iX3, de i4 en de iX in het gamma. Daar komt nu de i7 bij, een volledig elektrisch equivalent voor de 7-serie limousine.

De i7 wordt gelanceerd met de “xDrive60” aandrijflijn. Die biedt vierwielaandrijving en een vermogen van 400 kW. De 101 kWh batterij (netto) brengt je in de praktijk meer dan 400 km ver op een lading. Als je het kalm aan doet en de omstandigheden zitten mee, kan je allicht de 500 km aantikken.







BMW lanceert de i7 xDrive60 voor 137.900€. Dat is uiteraard de kale versie. Ga je hem een beetje aankleden, dan kan je gemakkelijk voorbij de 150.000€ gaan.

Een directe concurrent is de Mercedes EQS, die een vanafprijs heeft van 104.907€. Uiteraard zal BMW in de nabije toekomst goedkopere versies lanceren die net als de EQS vanaf ongeveer 100.000€ in de markt gezet zullen worden.

