Vernieuwde BMW i4 krijgt voortaan 601 pk en wordt niet duurder

BMW vervangt de elektrische i4 M50 door de i4 M60. Die krijgt extra pk’s, meer rijbereik en wordt niet duurder.

De elektrische BMW i4, die in 2024 een facelift kreeg, is verkrijgbaar met verschillende aandrijflijnen. De krachtigste was tot voor kort de M50, maar die wordt nu vervangen door de M60.

De i4 M60 beschikt net als de M50 over vierwielaandrijving. Het totale aantal pk’s stijgt van 544 pk naar een indrukwekkende 601 pk. Dat is 51 pk meer dan in de M4 CS (met benzinemotor), en toch blijft de i4 M60 trager naar de 100. De i4 M60 accelereert naar 100 km/u in 3,7 seconden, een verbetering van 0,2 seconden ten opzichte van de i4 M50, maar dus wel nog altijd 0,3 seconden trager dan de M4 CS. Wij vermoeden dat de i4 M60 hier een beetje dichtgeknepen wordt om de benzinewagen nog altijd de snelste te laten zijn.

Ook de topsnelheid wil BMW “beschaafd” houden. Bij 225 km/u houdt de i4 M60 het voor bekeken terwijl de M4 CS doorbeukt tot 302 km/u.

De netto batterijcapaciteit bedraagt nog altijd 81,3 kWh. Toch stijgt de actieradius. De i4 M50 legde een theoretisch WLTP-rijbereik voor van 413 km tot 522 km, terwijl de i4 M60 433 km tot 551 km optekent.

Snelladen aan een DC-laadpaal kan nog altijd aan maximaal 205 kW. Goed voor een 10% tot 80% laadbeurt in een halfuurtje.

Verrassend is dat de M60 niet duurder wordt. Net als de M50 kan je de nieuwe BMW i4 M60 in België kopen vanaf 79.750€ inclusief BTW.