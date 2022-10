BMW i4 krijgt nieuwe instapversie, maar die is amper goedkoper

Een jaar na z’n introductie krijgt de BMW i4 er met de eDrive35 een iets goedkopere instapversie bij.

De volledig elektrische BMW i4 kwam eind 2021 op de markt met twee aandrijflijnen, de eDrive40 (80kWh|250kW|RWD) en de M50 (80kWh|400kW|AWD).







Nu acht BMW de tijd rijp om een nieuwe instapversie te lanceren, de eDrive35. Deze krijgt een kleinere batterij van 70 kWh, iets minder vermogen (210 kW) en net als de eDrive40 achterwielaandrijving. Het theoretische rijbereik (WLTP) komt uit op 483 km, wat ongeveer 100 km minder is dan in de eDrive40 (590 km).

Ondanks de mindere specificaties is de eDrive35 amper goedkoper. De eDrive40 werd eind 2021 geïntroduceerd aan 59.600€, en de eDrive35 wordt nu in de markt gezet aan 58.700€. De afgelopen maanden werd de prijs van de eDrive40, onder invloed van de inflatie, wel opgekieteld tot 62.000€, waardoor het verschil ietsje groter is.

De i4 M50 staat momenteel in de catalogus voor 77.400€ (dat was 75.900€ bij z’n introductie).

Wil je artikels zoals deze onmiddellijk ontvangen via whatsapp, schrijf je dan in op onze groep.