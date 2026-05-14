Vliegen diesel-BMW’s vaker in brand dan elektrische auto’s? Dit zeggen de cijfers

Er is de afgelopen dagen veel commotie over een Pano-reportage op VRT, over diesel-BMW’s die in brand vliegen door een defect EGR-systeem. Er zijn de afgelopen 10 à 15 jaar honderden gevallen geweest die wereldwijd de media haalden, van BMW-dieselauto’s die spontaan vuur vatten, meestal tijdens het rijden.

Elektrische auto’s worden ook vaak in verband gebracht met brandgevaar, maar in heel wat (pro-EV-) groepen online, gaat nu het verhaal dat diesel-BMW’s misschien wel een hoger brandrisico hebben dan elektrische auto’s.

Vergelijken is zeer moeilijk, o.a. omdat BMW zelf geen data vrijgeeft over de branden. We kunnen wel een poging doen met de data die we wel beschikbaar hebben, enkele aannames en een stukje “napkin math”.

Brandrisico diesel-BMW’s

BMW heeft in totaal reeds meer dan 4 miljoen dieselauto’s teruggeroepen die het bewuste EGR-probleem hebben. Het gaat om auto’s die geproduceerd werden sinds 2010.

Volgens VRT-journalist Luc Pauwels, die meewerkte aan de Pano-reportage, zijn er alleen al in België de afgelopen jaren honderden diesel-BMW’s in brand gevlogen, zo vertelde hij op 13 mei 2026 in het journaal op VRT. BMW zelf geeft geen cijfers vrij. Ook op Europees niveau zijn er geen officiële cijfers, noch van overheden noch van BMW. Afgaande op de verklaringen van Luc Pauwels, kunnen we er vanuit gaan dat er op wereldniveau conservatief geschat minstens 500 diesel-BMW’s in brand moeten gevlogen zijn. En allicht zijn het er dus meer.

Gebaseerd op bovenstaande aannames, komen we op een brandrisico van 1 op 8.000 diesel-BMW’s met het EGR-probleem (conservatief cijfer).

Brandrisico elektrische auto’s

Over 100% elektrische auto’s hebben we gelukkig iets meer data beschikbaar.

Volgens Statista reden er in 2024 wereldwijd 39 miljoen elektrische auto’s rond.

Volgens het Australische private onderzoeksbedrijf EV Fire Safe zijn er wereldwijd in de periode 2010-2024 511 elektrische auto’s in brand gevlogen als gevolg van de batterij. Dit cijfer is volgens EV Fire Safe zelf, ook onderschat omdat niet alle branden geregistreerd worden.

Gebruiken we bovenstaande cijfers, dan komen we op een risico van 1 op 76.320 elektrische auto’s die in brand vliegen als gevolg van de batterij.

Het bovenstaande geeft dus inderdaad een indicatie dat het brandrisico bij de getroffen diesel-BMW’s groter is dan bij elektrische auto’s. Maar zoals reeds gezegd, is het zeer moeilijk te vergelijken zonder officiële cijfers.

Dieselgate

Ook interessant aan de Pano-reportage is dat er gesteld wordt dat de grote golf branden bij BMW-dieselauto’s begonnen is na het dieselgate-schandaal in 2015. Er wordt in de reportage gezegd dat het EGR-systeem in diesel-BMW’s anders ingesteld werd na dieselgate, waardoor het systeem harder moest gaan werken en het brandrisico groter werd.





