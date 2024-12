Deze 12 betaalbare elektrische auto’s komen in 2025 naar België

Overzicht van volledig nieuwe elektrische auto’s, goedkoper dan 35.000€, die in 2025 volop leverbaar worden in België.

Er komen ook in 2025 opnieuw heel wat nieuwe betaalbare elektrische auto’s op de markt. Hieronder vind je een overzicht van nieuwe elektrische auto’s, met een catalogusprijs van minder dan 35.000€, die in de loop van 2025 volop leverbaar worden. We hebben ook alle reeds bekende aandrijflijnvarianten toegevoegd.