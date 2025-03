Deze plug-in hybrides verkopen het best in 2025

Nu De Wever I plug-in hybrides opnieuw fiscaal gaat stimuleren, willen we jullie alvast inspiratie geven bij de keuze van een volgende, eventueel plug-in hybride, bedrijfswagen. Hieronder geven we een overzicht van de plug-in hybrides die in januari 2025 het meest verkocht werden op Europees niveau. Wil je dat even vergelijken met de best verkochte modellen in 2024 in België en in heel Europa, dan kan je hier en hier terecht.

✪ Sales: aantal nieuwe inschrijvingen in januari 2025, in Europa (bron: cleantechnica).

✪ Prijs: catalogusprijs van de goedkoopste uitvoering incl. BTW, in België.

✪ Vlagje: land van productie.