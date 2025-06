Slechts één auto verkoopt wereldwijd beter dan Tesla Model Y

In 2025 loopt de Tesla-verkoop stroef, maar 2024 was wel nog een boerenjaar. Toch deed één auto het nog beter dan Tesla.

In 2024 was de Tesla Model Y wereldwijd de tweede best verkochte auto! Dat lees je goed, niet de tweede best verkochte elektrische auto, maar de tweede best verkochte auto tout court.

Dat wil ook zeggen dat er één auto was die het nog beter deed dan de Model Y, en dat is de Toyota RAV4. Van de RAV4 werden in 2024 wereldwijd 1.187.000 nieuwe exemplaren ingeschreven, een stijging van 11% t.o.v. 2023. Van de Model Y gingen er in 2024 1.185.000 over de toonbank, een daling van 3% t.o.v. 2023.

De kans is groot dat de RAV4 ook de komende tijd hoge ogen blijft scoren. Er zit immers een nieuwe versie in de pijplijn die er een pak minder saai uitziet dan de voorgaande generaties.

De nieuwe RAV4 heeft zelfs trekjes van de Lexus LX, een grote SUV die in heel wat bananenrepublieken als het summum van luxe, rijkdom en betrouwbaarheid gezien wordt.

Bron data: Car Industry Analysis