Door toedoen van Trump genieten we in 2025 nog even van aanvaardbare benzine- en dieselprijzen, maar dat zal binnenkort weer veranderen dankzij Europa.

In 2027 voert de EU immers het ETS2-systeem (Emission Trading System) voor brandstoffen in, dit werd in 2022 gestemd in het Europees Parlement. ETS2 zal er voor zorgen dat brandstoffen nog eens extra belast worden. Volgens analisten zal een liter benzine of diesel door deze extra taksen tot 0,7€ duurder worden. Reken daar nog een stuk inflatie bij, en we betalen in 2027 gemakkelijk tot 3€ per liter aan de pomp. Voor een benzinewagen die 6,0 liter verbruikt kom je zo aan brandstofkost van 18,0€ per 100 km.

Europa wil hiermee uiteraard elektrisch rijden stimuleren. Een gemiddelde elektrische auto verbruikt 15 à 20 kWh per 100 km. Laad je die thuis op aan een tegen 2027 geschatte 0,30€ per kWh, dan kom je uit bij een energiekost van 4,5€ à 6,0€ per 100 km. Drie keer goedkoper dus. En als de stroom uit je zonnepanelen komt, rij je quasi gratis.

Of dit de particulier zal overtuigen om elektrisch te gaan rijden is maar de vraag. Anno 2025 koopt de particulier nog altijd vooral benzinewagens hoewel er heel wat elektrische alternatieven onder de 30.000€ zijn. Die goedkope elektrische auto’s zouden bovendien wel eens kunnen verdwijnen, omdat Europa komaf wil maken met goedkope EV’s uit China.