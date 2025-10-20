2026 wordt laatste jaar van goedkope benzine en diesel: dit is waarom
Door een nieuwe brandstofbelasting zullen de prijzen van diesel en benzine volgens analisten aanzienlijk stijgen na 2026.
Met een huidige adviesprijs van respectievelijk 1,634€ en 1,716€ per liter zal jij benzine en diesel allicht niet goedkoop vinden, maar in 2027 zal je er ongetwijfeld met heimwee aan terugdenken.
In 2027 voert de EU immers het ETS2-systeem (Emissions Trading System 2) in, de facto een nieuwe belasting op brandstoffen. Volgens analisten zullen diesel en benzine door ETS2 tot 0,7€ duurder worden per liter. De kans is dus groot dat je na 2026 meer dan 2€ per liter betaalt aan de pomp, en als ook de olieprijs opnieuw begint te stijgen, tikken we mogelijk 3€ per liter aan.
Voor een auto die 6 liter per 100 km verbruikt, zou dit neerkomen op een brandstofkost van 12€ à 18€ per 100 km in 2027. Aanzienlijk meer dan wat het momenteel kost om een gemiddelde diesel- of benzineauto vooruit te branden.
Ik ga mijne benzine auto terug verkopen. En terug naar diesel overschakelen. Is nog altijd het meest zuinige alternatief.
Lekker naar Duitsland toe. Nog steeds goedkoper.
Mijn rode mazout gaat er al 10 jaar in dus geen zorgen hier
De speknekken weten niet hoeveel mensen afhankelijk zijn om met auto op werk te komen
Hebben die Europese idioten het nog altijd niet begrepen, de mensen hebben genoeg van dat milieu gedoe. Onverkozen uitgerangeerde zakkenvullers, probeer tegenwoordig als Jan modaal maar eens te overleven, kom uit jullie ivoren toren, wereldvreemde elite.
Weg met dat Europees gehannes
Tja kan allemaal erger bezine moet 3.00 euro worden wordt het wat rustiger op de weg.
Ik tank voor 1.15 in curaçao
Die europese idioten weten niet met wat ze bezig zijn.Met dat loon dat ze iedere maand onwettig in hun zakken steken hebben ze nergens last van
Steeds meer wetten en marktontwikkelingen maken fossiele brandstoffen duurder — daarom zeggen experts dat 2026 wel eens het laatste jaar van echt goedkope benzine en diesel kan zijn. Hieronder de belangrijkste redenen en wat u eraan kunt doen.
Waarom de prijzen waarschijnlijk stijgen
Uitbreiding van CO2-prijzen: er lopen plannen (EU en nationale niveaus) om emissierechten of CO2-heffingen ook op wegvervoer en gebouwen te leggen. Dat betekent extra kosten die via de pomp doorberekend worden.
Belastingen en accijnsbeleid: overheden willen klimaatdoelen halen en kunnen belastingen op fossiele brandstoffen verhogen of subsidies afbouwen, wat directe invloed op de pompprijs heeft.
Minder investeringen in fossiele productie: energiemaatschappijen investeren relatief minder in nieuwe olie- en raffinagecapaciteit door de energietransitie, wat op termijn de aanbodzijde onder druk zet.
Geopolitiek en aanbodschommelingen: sancties, productiebeperkingen (OPEC+) en conflictsituaties kunnen de olieprijs flink opdrijven, onafhankelijk van beleid.
Hogere productiekosten voor schonere brandstoffen: strengere brandstofnormen en verplichte biobrandstof-/e‑fuel-blending verhogen de kostprijs van de brandstofmix.
Vraagveranderingen en marktverwachtingen: als vervoerders en consumenten massaal omschakelen, veranderen vraagpatronen en kunnen prijzen volatieler worden.
Wat kunt u doen als consument/bedrijf
Minder verbruik: combineren van ritten, carpoolen, openbaar vervoer.
Zuinig rijden en wagenonderhoud: rustiger rijden, juiste bandenspanning en regelmatig onderhoud schelen liters.
Overweeg elektrisch rijden of hybride voertuigen als dat past bij uw situatie.
Tankstrategieën: vergelijk apps voor actuele prijzen en plan tankbeurten.
Voor bedrijven: kijken naar brandstofefficiënte vloot en alternatieve brandstoffen of contracten om prijsrisico’s te beperken.
Houd subsidies en lokale regelingen in de gaten (koopsubsidies EV, laadinfra, fiscale voordelen).
Onzekerheden
Timing en precieze impact hangen af van politieke besluitvorming, internationale olieprijsontwikkelingen en technologische innovatie. Het kan meevallen of zwaarder doorwegen dan verwacht.
Rag Diefar.
Stom Eurpa, weg ermee. Al diegene die ginder in dat parlement zitten zijn een bende gangsters. Ze hebben het eerst in hun eigen land als leider naar de kloten geholpen, en als daar niets meer kunnen betekenen gaan ze naar dat stom Europa om daar nog eens hun zakken te vullen. Ze moesten allemaal doodvallen.
“Rustiger op de weg”, anoniem? Vergeet het, de modale Belg bespaart nog eerder op zijn eten dan op zijn auto. Liever zagen en klagen en zich laten uitmelken, dan actie te ondernemen.
Dat hebben ze in het verleden al geprobeerd, tot de transportsector alles plat legde, het was rap gedaan met die hoge prijzen.
En de slimmeriken die denken met een elektrisch vehikel eraan te ontsnappen zijn er ook aan voor de moeite, want alles wordt gewoon door gerekend van bij de producent tot bij de consument als de brandstofprijzen verhogen. Hetgeen je extra gaat moeten betalen voor die 10000km per jaar dat je met de auto rijdt zijn peanuts in vergelijking tot wat alles duurder zal worden, maar zover denken de heren niet wellicht.
Dan tank ik HVO100, die kost nu 2 euro per liter en gaat enkel dalen in prijs in de toekomst als er meer beschikbaar komt. Nu gebruik ik dat enkel om naar de keuring te gaan eenmaal per jaar, anders geraakt mijn dieselstoof er niet door met die roettest, even tankske HVO en opgelost.
Beste criticasters. Hebben jullie kinderen en/of kleinkinderen, denk dan aan welke wereld jullie hun willen nalaten. Begin stilaan te denken aan omschakeling naar groene en duurzame energie.
Blijf een paar keer per jaar thuis i.p.v naar andere kant van de wereld te reizen en jullie zullen veel geld besparen voor een groene switch
Ze willen de economie willens en wetens naar de kloten helpen
De idioten snappen het niet de consument moet betalen maar het houdt een keer op
Ze kunnen het al niet betalen
Het hoort een democratie te zijn maar het lijkt meer op een dictatuur China 2
Gewoon uit de eu stappen ben van dat gezeil ook af
Ik snap de reacties niet: ondertussen zijn elektrische wagens toch redelijk betaalbaar geworden en is de range aanvaardbaar. Ik heb reeds 8,5 jaar een Tesla S en geen haar op mijn hoofd denkt er aan om terug te keren naar die fossiele stinkboel. Elektrisch rijdt beter en met meer comfort. Mijn garage heeft geen olievlekken en stinkt niet. Nooit meer tanken, laden gebeurt thuis.
Electrisch rijden was al veel goedkoper en zal met eigen oprit en dynamische prijzen alleen maar goedkoper worden t.o.v. fosiele brandstof.
Ideoten zijn het denk is aan de gewone mens in de straat met klein pensioen en ook auto willen rijden
Mijn mazouttank gaat nog van pas komen.
Wou die eigenlijk wegdoen.
Gelukkig dat ik dit artikel lees, kga alvast voor 2000 liter bestellen dan kan k toch een jaartje verder.
Dom Dom de wereld is omzeep en ooit vergaat die….waarom willen ze naar mars denken jullie …..