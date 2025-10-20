2026 wordt laatste jaar van goedkope benzine en diesel: dit is waarom

Door een nieuwe brandstofbelasting zullen de prijzen van diesel en benzine volgens analisten aanzienlijk stijgen na 2026.

Met een huidige adviesprijs van respectievelijk 1,634€ en 1,716€ per liter zal jij benzine en diesel allicht niet goedkoop vinden, maar in 2027 zal je er ongetwijfeld met heimwee aan terugdenken.

In 2027 voert de EU immers het ETS2-systeem (Emissions Trading System 2) in, de facto een nieuwe belasting op brandstoffen. Volgens analisten zullen diesel en benzine door ETS2 tot 0,7€ duurder worden per liter. De kans is dus groot dat je na 2026 meer dan 2€ per liter betaalt aan de pomp, en als ook de olieprijs opnieuw begint te stijgen, tikken we mogelijk 3€ per liter aan.

Voor een auto die 6 liter per 100 km verbruikt, zou dit neerkomen op een brandstofkost van 12€ à 18€ per 100 km in 2027. Aanzienlijk meer dan wat het momenteel kost om een gemiddelde diesel- of benzineauto vooruit te branden.