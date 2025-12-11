EV-markt vertraagt: benzineauto wint opnieuw aan populariteit

Na jaren van sterke groei, tonen consumenten wereldwijd nu minder interesse in de aankoop van een elektrische auto.

Toegegeven, de titel van dit artikel zou uit een sensatiekrant kunnen komen. Toch is het het gerenommeerde consultingbedrijf Ernst & Young (EY) dat met de sensationele titel “Global consumers driven back to ICE vehicles as EV enthusiasm cools” deze week een ophefmakend rapport publiceerde.

Volgens het EY-rapport overweegt 50% van de wereldwijde autokopers een model met verbrandingsmotor de komende 24 maanden. In 2024 was dit maar 37%.

Slechts 14% overweegt een volledig elektrische auto, terwijl dat in 2024 nog 24% was. Zelfs de interesse in hybrides gaat achteruit, van 21% in 2024 naar 16% voor de komende 24 maanden.

De redenen voor deze shift zijn divers. Gaande van geopolitieke onzekerheid, snel wijzigend overheidsbeleid, economische afwegingen tot bezorgdheid over een gebrek aan laadinfrastructuur en de hoge kosten om een kapotte batterij te vervangen.

De dalende interesse in volledig elektrische auto’s speelt volgens EY in de meeste regio’s, zelfs in de traditioneel sterke EV-markten zoals Europa en China.