Bentley Bentayga plug-in hybride krijgt facelift (2021)

Bentley heeft het doek getrokken van z’n vernieuwde Bentayga plug-in hybride. Later dit jaar zullen de Britten nog een tweede model in het gamma elektrificeren.

Om aan de Europese boetes te ontsnappen, is elektrificatie ook bij luxemerk Bentley stilaan onvermijdelijk. De eerste stappen zette Bentley reeds vorig jaar, met de introductie van de Bentayga PHEV, een plug-in hybride full-size SUV. Diezelfde Bentayga PHEV wordt nu al gefacelift.





Je herkent de vernieuwde Bentayga PHEV het gemakkelijkst aan de nieuwe achterlichten. Die zijn voortaan ovaalvormig terwijl de oude achterlichten meer hoekige proporties hadden. Wie goed kijkt ziet dat er ook aan de voorkant kleine zaken hertekend zijn. Binnenin werd het dashboard onder handen genomen, er is een nieuw infotainmentsysteem, een nieuw scherm, een nieuw stuur en nieuwe zetels. Hier kan je de foto’s bekijken van de facelift, en hier van de pre-facelift.

Onder de motorkap combineert de Bentayga PHEV een 3.0 liter V6 benzinemotor met twee turbo’s en een elektromotor. Samen zijn deze krachtbronnen goed voor 443 pk en 700 Nm koppel. Dat moet voldoende zijn om deze 2,6 ton wegende SUV op dreef te houden.

Een 17,3 kWh batterij zorgt voor een theoretisch elektrisch rijbereik van 50 km, al vermoeden we dat dit in de praktijk dichter bij 30 à 40 km zal liggen. De pure elektromodus houdt het vol tot 135 km/u, daarna springt de benzinemotor bij.

Momenteel is de Bentayga het enige geëlektrificeerde model in het Bentley gamma, maar later dit jaar komt daar nog een tweede bij. Tegen 2023 moeten alle Bentleys van elektrificatie voorzien zijn, en in 2025 komt de kers op de taart met een volledig elektrische auto.

