België krijgt nieuwe tax op auto’s met meer dan 250.000 km
Om de verkoop van nieuwe auto’s te ondersteunen, komt de Belgische regering met een extra belasting voor oude auto’s.
Dit was een aprilvis… 🎣
Het Belgische wagenpark is het afgelopen decennium snel verouderd. Zowel particulieren als bedrijven kiezen er voor om langer met hun auto te blijven rijden dan vroeger, om kosten te besparen of omdat ze niet goed weten welke nieuwe aandrijflijn ze moeten kiezen.
LEES OOK: Alle nieuwe benzineauto’s die goedkoper zijn dan 25.000€
Daardoor lopen de Belgische overheden inkomsten mis, gaande van BTW tot belasting op inverkeerstelling (BIV). Jan Jambon (N-VA), federaal minister van Financiën, zegt daarover vandaag in een interview met De Tijd: “Het blijven rijden met een oude auto is een nieuwe vorm van belastingontduiking die we dringend moeten aanpakken. Ik heb bij de kern een voorstel op tafel gelegd voor een extra verkeersbelasting voor auto’s die ouder zijn dan 10 jaar of meer dan 250.000 km op de teller hebben.”
Belasting verdubbelt elk jaar
Onze redactie heeft een belronde gedaan bij fiscalisten die dicht bij de materie staan, en daaruit blijkt dat wordt gedacht aan een bedrag van 1.000€ per jaar, en dat bedrag zou elk jaar verdubbelen, naar analogie met de belasting op leegstaande woningen.
OOK INTERESSANT: Alle nieuwe elektrische auto’s die in 2026 op de markt komen
Volgens Jean-Luc Crucke (Les Engagés), huidig Belgisch minister voor Klimaat en Ecologische Transitie, speelt er een bijkomend probleem. Oude auto’s verbruiken meer dan nieuwe auto’s, en daardoor verergeren ze de huidige energiecrisis. Bovendien vervuilen ze ook meer, wat gevolgen heeft voor mens en milieu. “Met een oude auto rijden is mogelijk een misdaad tegen de mensheid, en België zou daarvoor vervolgd kunnen worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag.”, zei hij daarover gisteren in het parlement. “Ik heb geen zin om naar Den Haag te gaan, want de beste hotels rond het strafhof zijn daar voor de komende jaren al volledig volgeboekt door andere regeringen.”, aldus Crucke.
Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat verder. “Wie met een oude auto rijdt verpest de luchtkwaliteit van responsabele burgers die wel investeren in een nieuwe auto of voor wie met het openbaar vervoer gaat. Ik vind dat we als regering een sterk signaal moeten geven en verder moeten gaan dan enkel belasten. Oude auto’s moeten in beslag genomen worden, en het motorblok moet geïnjecteerd worden met seleniumolie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verbranding daardoor ontspoort en het motorblok onklaar wordt gemaakt.”
Wat een schande! Een mens probeert zuinig en achtzaam om te gaan met een dure aanschaf; na een huis is een auto zowat het duurste produkt dat een mens in zijn leven aanschaft…
Is men daar dan zuinig op, spendeert men erg veel geld in goed en degelijk onderhoud en dan wordt je gestraft door de overheid met gelijk welke onnozele excuses om een mens toch maar geld afhandig te maken! Ik rij zelf electrisch maar als mijn pensioen maar 1600€/maand bedraagt dan zie ik mij niet echt te dikwijls een nieuwe elektrische auto aanschaffen! Met een dik pensioen als de meeste politiekers… géén probleem toch, niet Jan Jambon?
Benieuwd of dit dan eindelijk ook van toepassing zal zijn op “oldtimers”. Of is dit de blijvende “ontsnappingsroute” voor brandstofmotoren?
Overigens ook geen voorstander van een (extra) belasting op het bezit van een auto. Een stilstaande auto verbruikt immers niets en vervuild dan ook weinig tot niets.
Hef een belasting op gebruik (km-heffing) en de aard van de gebruikte brandstof.
Een gepensioneerde doet immers hoofdzakelijk alleen nog verplaatsingen voor eigen vermaak en geen noodzakelijke verplaatsingen meer.
Als gepensioneerde zou ik dan zelfs overwegen om voor die paar keer dat ik nog echt een auto nodig heb gebruik te maken van een deelauto. Zelfs als het netto pensioen hoger zou zijn dan het wettelijke minimum.
Een auto is dan een niet noodzakelijke luxe en dat mag wat extra kosten in gebruik.
Je zou dit bijna geloven door al de incompetentie in onze politiek. 1 april!
Na deze lachstuip op 1 april, is de waarheid toch ook erg bitter voor gebruikers van oudere wagens. (Vooral privégebruikers en zeker het ‘gefortuneerde publiek’ van oudere tweedehandswagens.)
Want vanaf 2026 en 2027 treden er drie belangrijke mechanismen in werking die de prijs aan de pomp structureel zullen verhogen:
1. De Federale Taxshift (2026–2029)
De Belgische regering voert een fiscale verschuiving uit waarbij de focus ligt op het duurder maken van “fossiel” en het goedkoper maken van “elektriciteit”.
• Accijnsverhoging: Er is een stapsgewijze verhoging van de accijnzen op benzine en diesel ingezet die doorloopt tot 2029.
• Elektriciteit goedkoper: Tegelijkertijd worden de accijnzen op elektriciteit verlaagd Het doel is de “TCO-kloof” (Total Cost of Ownership) te vergroten: een elektrische wagen moet in gebruik simpelweg veel goedkoper zijn dan een brandstofwagen.
2. De Europese “Koolstoftaks” (ETS2)
Dit is de grootste verandering voor de nabije toekomst. Europa voert een nieuw emissiehandelssysteem in voor wegtransport :het zogenaamde ETS2.
• De voorbereidingen starten in 2026, de effectieve impact op de prijzen wordt verwacht vanaf 2027 of uiterlijk 2028.
• Impact aan de pomp: Brandstofleveranciers moeten voortaan betalen voor de CO2-uitstoot van de brandstof die ze verkopen. Deze kosten worden direct doorberekend aan de consument.
• Verwachte stijging: Analisten voorspellen dat dit de prijs van diesel en benzine met 13 tot 15 cent per liter zal doen stijgen bovenop de normale inflatie. Sommige scenario’s spreken zelfs van een stijging richting de 25 cent tegen 2030.
3. Aanpassing van het Cliquetsysteem
België gebruikt een “omgekeerd cliquetsysteem” om prijsschokken op te vangen.
• Vroeger werd dit systeem vaak gebruikt om accijnzen te verlagen als de olieprijs extreem steeg.
• De huidige tendens is echter om dit systeem minder gul in te zetten voor fossiele brandstoffen. De regering laat de prijzen liever stijgen om de “sense of urgency” voor de overstap naar elektrisch rijden hoog te houden.
Wat betekent dit concreet voor je portemonnee?
In 2026 wordt de grens van € 2,00 per liter voor benzine en diesel waarschijnlijk de nieuwe standaard, mede door de combinatie van federale accijnzen en de naderende Europese koolstoftaks.
Een (Hormuz) straatje zonder ommekeer … het nieuwe normaal!
