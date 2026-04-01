België krijgt nieuwe tax op auto’s met meer dan 250.000 km

Om de verkoop van nieuwe auto’s te ondersteunen, komt de Belgische regering met een extra belasting voor oude auto’s.

Dit was een aprilvis… 🎣

Het Belgische wagenpark is het afgelopen decennium snel verouderd. Zowel particulieren als bedrijven kiezen er voor om langer met hun auto te blijven rijden dan vroeger, om kosten te besparen of omdat ze niet goed weten welke nieuwe aandrijflijn ze moeten kiezen.

Daardoor lopen de Belgische overheden inkomsten mis, gaande van BTW tot belasting op inverkeerstelling (BIV). Jan Jambon (N-VA), federaal minister van Financiën, zegt daarover vandaag in een interview met De Tijd: “Het blijven rijden met een oude auto is een nieuwe vorm van belastingontduiking die we dringend moeten aanpakken. Ik heb bij de kern een voorstel op tafel gelegd voor een extra verkeersbelasting voor auto’s die ouder zijn dan 10 jaar of meer dan 250.000 km op de teller hebben.”

Belasting verdubbelt elk jaar

Onze redactie heeft een belronde gedaan bij fiscalisten die dicht bij de materie staan, en daaruit blijkt dat wordt gedacht aan een bedrag van 1.000€ per jaar, en dat bedrag zou elk jaar verdubbelen, naar analogie met de belasting op leegstaande woningen.

Volgens Jean-Luc Crucke (Les Engagés), huidig Belgisch minister voor Klimaat en Ecologische Transitie, speelt er een bijkomend probleem. Oude auto’s verbruiken meer dan nieuwe auto’s, en daardoor verergeren ze de huidige energiecrisis. Bovendien vervuilen ze ook meer, wat gevolgen heeft voor mens en milieu. “Met een oude auto rijden is mogelijk een misdaad tegen de mensheid, en België zou daarvoor vervolgd kunnen worden door het Internationaal Strafhof in Den Haag.”, zei hij daarover gisteren in het parlement. “Ik heb geen zin om naar Den Haag te gaan, want de beste hotels rond het strafhof zijn daar voor de komende jaren al volledig volgeboekt door andere regeringen.”, aldus Crucke.

Minister van volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) gaat verder. “Wie met een oude auto rijdt verpest de luchtkwaliteit van responsabele burgers die wel investeren in een nieuwe auto of voor wie met het openbaar vervoer gaat. Ik vind dat we als regering een sterk signaal moeten geven en verder moeten gaan dan enkel belasten. Oude auto’s moeten in beslag genomen worden, en het motorblok moet geïnjecteerd worden met seleniumolie. Onderzoek heeft uitgewezen dat de verbranding daardoor ontspoort en het motorblok onklaar wordt gemaakt.”





