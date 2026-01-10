Bedrijfswagens worden uitgefaseerd in België

Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen en om verloren belastinginkomsten te recupereren, wordt de bedrijfswagen langzaam maar zeker uitgefaseerd in België.

Door de hoge loonlast is er in België een systeem ontstaan waarbij werkgevers hun werknemers een lager loon betalen, maar daarvoor compenseren met het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen. Ook bedrijfsleiders maken er gebruik van.

Hierdoor loopt de staat belastinginkomsten mis en, aangezien bedrijfswagens vaak onnodig veel kilometers rijden, worden de Europese klimaatdoelstellingen moeilijker om te halen.

Daarom is de Belgische overheid begonnen met het langzaam maar zeker uitfaseren van de bedrijfswagen.

Sinds 1 januari 2026 kunnen bedrijven de autokosten voor auto’s met een CO2-uitstoot (alle auto’s die niet 100% elektrisch zijn dus) niet meer aftrekken. Daarom zijn steeds meer bedrijfswagens 100% elektrisch aangezien deze wel nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Maar elektrische auto’s kosten meer, en daarom wachten bedrijven gemiddeld langer om een elektrische auto te vervangen, waardoor er nu al minder nieuwe bedrijfswagens verkocht worden.

De fiscale aftrekbaarheid zal bovendien ook voor 100% elektrische auto’s beginnen dalen vanaf 2027, om uit te komen op een bescheiden 67,5% in 2031. Wat er nadien komt, is nog niet officieel bekend, maar een verdere daling is een mogelijke piste.

Tenslotte moeten werkgevers vanaf 2027 verplicht een mobiliteitsbudget aanbieden aan hun werknemers. Met een mobiliteitsbudget kunnen werknemers alternatieven kiezen voor een bedrijfswagen, zoals het openbaar vervoer of dichter bij het werk gaan wonen.

Dit alles zal er voor zorgen dat bedrijven de komende jaren steeds beter zullen nadenken over het nut van een bedrijfswagen voor bepaalde groepen werknemers. Vooral werknemers die naast het woon-werkverkeer veel kilometers moeten doen voor hun werkgever, zullen zo nog in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.



