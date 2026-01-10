Bedrijfswagens worden uitgefaseerd in België
Om de Europese klimaatdoelstellingen te halen en om verloren belastinginkomsten te recupereren, wordt de bedrijfswagen langzaam maar zeker uitgefaseerd in België.
Door de hoge loonlast is er in België een systeem ontstaan waarbij werkgevers hun werknemers een lager loon betalen, maar daarvoor compenseren met het ter beschikking stellen van een bedrijfswagen. Ook bedrijfsleiders maken er gebruik van.
Hierdoor loopt de staat belastinginkomsten mis en, aangezien bedrijfswagens vaak onnodig veel kilometers rijden, worden de Europese klimaatdoelstellingen moeilijker om te halen.
Daarom is de Belgische overheid begonnen met het langzaam maar zeker uitfaseren van de bedrijfswagen.
Sinds 1 januari 2026 kunnen bedrijven de autokosten voor auto’s met een CO2-uitstoot (alle auto’s die niet 100% elektrisch zijn dus) niet meer aftrekken. Daarom zijn steeds meer bedrijfswagens 100% elektrisch aangezien deze wel nog 100% fiscaal aftrekbaar zijn. Maar elektrische auto’s kosten meer, en daarom wachten bedrijven gemiddeld langer om een elektrische auto te vervangen, waardoor er nu al minder nieuwe bedrijfswagens verkocht worden.
De fiscale aftrekbaarheid zal bovendien ook voor 100% elektrische auto’s beginnen dalen vanaf 2027, om uit te komen op een bescheiden 67,5% in 2031. Wat er nadien komt, is nog niet officieel bekend, maar een verdere daling is een mogelijke piste.
Tenslotte moeten werkgevers vanaf 2027 verplicht een mobiliteitsbudget aanbieden aan hun werknemers. Met een mobiliteitsbudget kunnen werknemers alternatieven kiezen voor een bedrijfswagen, zoals het openbaar vervoer of dichter bij het werk gaan wonen.
Dit alles zal er voor zorgen dat bedrijven de komende jaren steeds beter zullen nadenken over het nut van een bedrijfswagen voor bepaalde groepen werknemers. Vooral werknemers die naast het woon-werkverkeer veel kilometers moeten doen voor hun werkgever, zullen zo nog in aanmerking komen voor een bedrijfswagen.
12 reacties
hoog tijd dat die discriminatie en sjoemel truukjes verdwijnen
De Europese klimaat doelstellingen! Een klucht waar letterlijk niemand voor gestemd heeft!
En de belastingdruk zeker hoog houden.
Dan worden productieve mensen nog veel sneller het land uitgejaagd!
Volledig afschaffen de bedrijfsauto door dat in stand te houden is alles omzeep gegaan voor de gewone mens 100 procent aftrekbaar is gratis rijden een dikke schande naar ja de electronic romnel krijgen ze anders nie aan de straatstenen kwijt
Eindelijk !!! Eindelijk !!!! Miljoenen “firmawagens op Belgische wegen” gaan eindelijk terug belastingen betalen. Daar is geen ene Euro BTW op betaald … reken maar uit hoeveel miljarden Euro belastingen er sinds de 80 jaren niet geïnd zijn …
Mooie zaak. Maak de kilometers aftrekbaar (en dan nog enkel deze beroepsmatig) en niet de wagen.
Wij kennen 2 gezinnen met een bedrijfswagen.
Beide hebben zelf geen auto.
Terwijl wij bijna 500€ per maand afkorten.
Een job met bedrijfswagen is heel interessant.
Mijn werkgever moest er niets van hebben ondanks ik minimaal 3 keer per week op de baan ben.
Eerst kreeg ik een extra kilometervergoeden maar toen er op de autostrade een vogel in de ruit vloog met schade deed hij moeilijk.
Resultaat ik reed niet meer nu heb ik een auto ter beschikking en die blijft op het bedrijf.
En dat is minder leuk maar fair
Bepaalde merken verkopen meer leasewagens dan andere.
En dan nog de concurrentie uit China.
Ze zouden al die legale voordelen gewoon moeten afshaffen
Hoezo discriminatie? Je betaalt zelf een deel voor de auto. Ook omdat je hem privé mede gebruikt. Zij die dit ervoor over hebben kiezen hier toch voor. En voor sommige is het gewoon luxe om met een nieuwe wagen te kunnen rijden. Ieder zijn keuze.
De jaloersheid van al diegenen zonder voordeel van een salarisauto druipt er weer vanaf.
Wel mee eens dat je dan beter AL (maaltijdcheques, ecocheques, vervoerpassen, treinabo’s kindergeld, renovatiepremies, premies tout court,….) de voordelen voor IEDEREEN afschaft. Het geweeklaag en gezeur zal er nadien niet minder om zijn en hoogstwaarschijnlijk van dezelfde kant komen als diegenen die nu klagen.
Begrijpend lezen is blijkbaar ook niet iedereen gegeven. Het is dus niet zo dat de salarisauto binnenkort al zal verdwijnen. Er is alleen een langzame afbouw van de fiscale voordelen voor de werkgever. Dat maakt de werknemer zijn rekening niet. Wel de klanten die de producten kopen want de werkgever rekent de meerkost gewoon door in de prijs voor de eindklant.
Hier is de werkgever overigens al in 2018 overgeschakeld naar elektrische bedrijfsauto’s. En de werknemers die toch nog kiezen voor een brandstofauto zitten in hun eigen zakken want ze betalen een hogere CO2 bijdrage en een hoger VAA.
Wij hebben ook maar één auto voor het gezin nodig en dat zal zolang mogelijk een salarisauto zijn. En wanneer dat over jaaaaren volledig afgeschaft zal zijn stijgt gewoon het bruto en netto loon en kopen we ons daarvan een privé auto. Uiteraard een elektrische want die kosten nu al nauwelijks meer dan eentje op brandstof.
En wanneer er een stemming zou komen zouden we in ons gezin allemaal voor zo streng mogelijke klimaatdoelstellingen stemmen. Wij kijken immers iets verder dan de dag van vandaag en de eigen achtertuin.
En diegenen die zitten te verzinnen dat op een salarisauto “geen ene euro belastingen werd betaald” weten gewoon niet waar ze het over hebben en roepen – zoals gewoonlijk – maar wat op basis van hun eigen onderbuikgevoel en niet op basis van de feiten.
Er is ook geen enkele sprake van discriminatie. Wie dat woord in deze context in de mond neemt weet ook al niet waar hun over spreekt. Precies of iedere werkgever verplicht is iedere werknemer een even hoog of laag loon te betalen en iedere werknemer evenveel belastingen betaalt. Er zijn er precies nog altijd die geloven dat een harde vorm van communisme hun persoonlijk voordeel zal opleveren.
Anoniem, wat je zelf betaalt voor een bedrijfswagen, is maar een kleine fractie van de echte kost. De rest wordt betaald door de Belgische belastingbetalers.
Pvh, er zijn eerlijker manieren met minder perverse effecten om de belastingdruk te verlagen.