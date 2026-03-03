VW verkoopt ook in februari 2026 meeste auto’s en klopt BMW in België

Na vijf jaar dominantie moet BMW zijn koppositie afstaan in België. Volkswagen bevestigde in februari zijn eerste plaats.

In januari 2026 stootte Volkswagen rivaal BMW van de troon als best verkochte automerk in België. Sommige analisten dachten dat het mogelijk om een boekhoudkundige truc ging, en dat BMW wel zou bijbenen in februari, maar dat is niet gebeurd. Ook in februari 2026 wist VW meer nieuwe auto’s in te schrijven dan BMW.

Over januari en februari gecumuleerd kon Volkswagen 6.902 nieuwe personenwagens inschrijven, en daarmee heeft het een marktaandeel van 9,85% in België. BMW heeft momenteel met 6.444 stuks een marktaandeel van 9,20%.

Plaats 3 en 4 blijven voor 2026 gecumuleerd net als in januari 2026 voorbehouden voor respectievelijk Mercedes en Peugeot. Renault springt dan weer over Audi naar plaats 5, en Audi zakt naar plaats 6. De top 10 wordt vervolledigd door Dacia, Skoda, Toyota en Kia.

De hele Belgische automarkt gaat er ook in februari 2026 opnieuw op achteruit. Er werden de afgelopen maand 3,96% minder nieuwe auto’s ingeschreven dan een jaar eerder. Over januari en februari gecumuleerd daalde het aantal nieuwe inschrijvingen zelfs 13,23% t.o.v. de eerste twee maanden van 2025.

Auto’s met benzinemotoren zitten opnieuw in de lift. Hun marktaandeel bedroeg 47,3% in februari 2026, t.o.v. 40,6% voor het hele jaar 2025. Ook bij Volkswagen wordt momenteel de meeste energie gefocust op de verkoop van een model met benzinemotor, met name de T-Roc.

Volledig elektrische auto's hebben het moeilijker momenteel. In februari 2026 bedroeg hun marktaandeel 31,5%, t.o.v. 35,7% voor het hele jaar 2025. Ook in 2026 worden elektrische auto's nog steeds quasi exclusief gekocht door bedrijven, terwijl de particulier nog steeds zweert bij benzine.






