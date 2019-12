Deze 19 nieuwe plug-in hybrides komen naar autosalon van Brussel

Van 10 tot 19 januari 2020 gaat het autosalon van Brussel opnieuw door. Naast de volledig elektrische wagens, eisen ook de plug-in hybrides veel aandacht op. We geven een overzicht van alle nieuwe productieklare stekkerhybrides die voor het eerst hun opwachting maken in Brussel.

1. Audi A6 PHEV

Audi brengt een plug-in hybride versie van de A6 mee. Voluit heet die A6 Berline 50 TFSI-e quattro. Deze auto wordt vierwielaangedreven door een 2.0 liter benzinemotor en een elektromotor, samen goed voor 252 pk. De CO2-uitstoot (NEDC 2.0) bedraagt 39 tot 46 gram per km en z’n prijs begint bij 61.500€.

2. Audi Q5 PHEV

Ook de Q5 55 TFSI-e quattro maakt voor het eerst z’n opwachting in Brussel. Deze plug-in hybride SUV beschikt over dezelfde aandrijflijn als de A6 plug-in hybride. Hij heeft een CO2-uitstoot (NEDC 2.0) van 46 tot 53 gram, en kost minstens 61.630€.

3. Audi A7 PHEV

Audi is goed vertegenwoordigd onder de stekkerhybrides, want ook de A7 mag in Brussel aan de stekker. De A7 Sportback 55 TFSI-e quattro krijgt dezelfde aandrijflijn als de Q5 PHEV en de A6 PHEV. Dit levert 252 pk gecombineerd vermogen op en een CO2-uitstoot (NEDC 2.0) van 44 tot 48 gram. Prijskaartje: minstens 81.950€.

4. Audi A8 PHEV

Tenslotte brengt Audi ook de A8 L 60 TFSI-e quattro mee. Dit is de lange versie van de A8 limousine, met vierwielaandrijving, een 3.0 TFSI benzinemotor en een elektromotor. Samen goed voor 340 pk en 500 Nm koppel. Hij tekent een CO2-uitstoot (NEDC 2.0) op van 57 tot 61 gram en kost minimaal 105.300€.

5. Citroën C5 Aircross Hybrid

Met de C5 Aircross Hybrid krijgt Citroën binnenkort z’n eerste stekkerhybride in het gamma. De auto komt midden 2020 in België op de markt.

6. DS 7 Crossback E-Tense 4×4

Nog in de Citroën stal, mag de DS 7 SUV aan het stopcontact.

7. Ford Tourneo Custom PHEV

Bij Ford krijgt de Tourneo een stekker. Daarmee wordt het het eerste plug-in hybride minibusje dat momenteel in België op de markt is.

8. Hyundai Ioniq PHEV

Bij Hyundai hebben ze het hele Ioniq gamma (elektrisch, hybride en plug-in hybride) een facelift gegeven. Die kan je gaan bewonderen op hun stand.

9. Mercedes A 250e

De gloednieuwe Mercedes A 250e EQ Power (foto boven dit artikel) is momenteel één van de interessantste stekkerhybrides onder de compacte premium wagens. Hij wordt leverbaar als hatchback en berline, en is met z’n CO2-uitstoot (WLTP) van 32 tot 34 gram/km in België voor 100% aftrekbaar. Prijzen beginnen bij 40.293€.

10. Mercedes B 250e

Ook de nieuwe B 250e EQ Power is in Brussel van de partij.

11. Mercedes C 300de break

Nog op de Mercedes stand kan je voor het eerst de diesel plug-in versie van de C-Klasse break bewonderen.

12. Opel Grandland X Hybrid4

Bij Opel wordt de Grandland SUV gehybridiseerd.

13. Peugeot 508 PHEV

Peugeot toont in Brussel de plug-in hybride versie van z’n nieuwe 508. Deze middenklasser is leverbaar als sedan en als break.

Peugeot brengt overigens ook een extreem sportieve stekkerhybride 508 mee, de Concept 508 Sport Engineered. Die heeft een benzinemotor, twee elektromotoren, 400 pk en hij krijgt in 2021 een productieversie.

14. Peugeot 3008 PHEV

Een ook de plug-in hybride 3008 SUV kan je vinden op de Peugeot stand.

15. Polestar 1

Naast de volledig elektrische “2”, brengt Polestar ook z’n plug-in hybride sportwagen, de “1”, mee naar Brussel. Gezien z’n beperkt oplage, zouden alle exemplaren al uitverkocht zijn. Je kan er dus naar kijken, maar je kan hem niet kopen.

16. Renault Captur E-Tech Plug-in

Renault krijgt z’n eerste stekkerhybride in het gamma. De eer valt te beurt aan de Captur, een compacte en betaalbare SUV. De Captur E-Tech Plug-in, zoals hij voluit heet, krijgt een 9,8 kWh batterij en wordt in 2020 leverbaar.

17. Skoda Superb iV

Bij Skoda wordt het topmodel, de Superb limousine, gehybridiseerd. De auto is leverbaar als berline en als break, en kost minstens 37.595€.

18. Volvo XC40 T5 Twin Engine

Op de volledig elektrische versie moeten we nog even wachten, maar we krijgen in Brussel alvast de stekkerhybride uitvoering van de XC40 te zien.

19. Volkswagen Passat Variant GTE

Volkswagen tenslotte brengt de plug-in hybride uitvoering van de nieuwe Passat break mee naar Brussel.

Wil je weten welke nieuwe 100% elektrische wagens naar het autosalon van Brussel komen, dan kan je dit artikel lezen.