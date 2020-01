Van 10 tot 19 januari 2020 gaat het autosalon van Brussel opnieuw door. We geven een overzicht van alle nieuwe productieklare hybride wagens die er voor het eerst hun opwachting maken. Voor een overzicht van de nieuwe stekkerhybrides op het salon kan je hier terecht.

1. Hyundai Ioniq hybride

De Ioniq heeft een facelift gekregen en die krijgen we te zien op het salon. De hybride Ioniq tekent een officieel verbruik op van 4,5 liter benzine per 100 km (WLTP) en kost minstens 26.749€. Deze auto is trouwens ook leverbaar met plug-in hybride en volledig elektrische aandrijving.

2. Hyundai Kona hybride

Nog op de Hyundai stand, krijgen we de nieuwe hybride versie van de Kona SUV voorgeschoteld. Deze verbruikt officieel 5,1 liter benzine per 100 km en kost minstens 27.519€.

3. Renault Clio hybride

Renault krijgt z’n eerste hybride in het gamma, en dat gebeurt meteen op een goedkoop model. De eerst valt namelijk te beurt aan de Clio stadswagen. De Clio E-Tech (foto boven dit artikel), zoals hij officieel heet, heeft nog geen Belgische prijs gekregen.

4. Subaru Forester e-Boxer

Bij Subaru mag de Forester SUV voortaan van hybridisering genieten. De hybride Forester kost minstens 33.995€.

5. Subaru XV e-Boxer

Nog bij Subaru wordt ook de XV SUV van een hybride “e-boxer” motor voorzien. Met een vanafprijs van 31.995€ is hij iets goedkoper dan de hybride Forester.

6. Toyota C-HR

De in 2017 geïntroduceerde C-HR, een compacte SUV, heeft een facelift ondergaan, en die krijgen we te zien in Brussel. De opgesmukte C-HR kost minstens 25.860€ en is in België enkel nog leverbaar als benzinehybride.

7. Toyota RAV4 Hybrid

Toyota heeft eind vorig jaar een volledig nieuwe RAV4 op de markt gebracht, en die is verkrijgbaar met een gewone benzinemotor of met een benzine-hybridemotor. De SUV zal te zien zijn op de Toyota stand op het Brussel autosalon.