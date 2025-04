OFFICIEEL: in 2026 krijgen we opnieuw een autosalon in Brussel

Febiac heeft zonet aangekondigd dat er in januari 2026 opnieuw een autosalon zal doorgaan in Brussel.

Na enkele afgelaste edities en lagere bezoekerscijfers in 2023 en 2025, hing het lot van het autosalon opnieuw aan een zijden draadje. Vandaag heeft Febiac echter laten weten dat er in 2026 toch opnieuw een autosalon komt in de Heizelpaleizen in Brussel.

OOK INTERESSANT: Alle elektrische auto’s die kan kopen in BelgiĆ« (2025)

Het salon zal doorgaan van 9 tot 18 januari 2026. Meer details, met o.a. info over welke merken deelnemen, zal Febiac later bekend maken. De kans is groot dat de Volkswagen-groep-merken alvast van de partij zullen zijn, aangezien invoerder D’Ieteren meestal de beslissende factor is om het salon al dan niet te laten plaatsvinden.