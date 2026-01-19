Autosalon 2026: waren er genoeg bezoekers voor een vervolg?

Het aantal bezoekers op het autosalon zit in stijgende lijn, maar is het ook voldoende om een editie in 2027 te rechtvaardigen?

Het autosalon van Brussel, dat dit jaar gehouden werd van 10 tot 18 januari 2026, mocht in totaal 349.775 bezoekers ontvangen. Dat zijn er meer dan in 2025 (307.363) en in 2023 (265.000), maar wel nog altijd een pak minder dan de autosalons die pre-corona gehouden werden. In 2020 ontving het autosalon 501.189 bezoekers, en in 2000 zelfs 756.900 bezoekers.

De coronapandemie en de daardoor afgelaste edities in 2021, 2022 en 2024 hebben duidelijk een schok gegeven aan het aantal bezoekers, maar er was ook voor corona al duidelijk een sterk dalende interesse in het salon, zoals blijkt uit onderstaande grafiek.

De vraag rijst dan ook of dit voldoende bezoekers zijn om volgend jaar opnieuw een autosalon te organiseren in Brussel. En uiteraard zal ook het aantal bestelbonnen dat getekend is, en de komende dagen nog getekend zal worden, hier een belangrijke rol in spelen.

Febiac, de organisator van het autosalon, zegt daarover het volgende: “Intussen rijst de vraag of er ook in 2027 een nieuwe editie komt. Daarover bestaat al heel wat enthousiasme, maar de organisatoren benadrukken dat ze in de loop van de volgende weken eerst de tijd willen nemen om samen met de exposanten de volledige balans op te maken. Een beslissing daarover valt zeer binnenkort. Intussen is het eerst nog even nagenieten van de onvergetelijke sfeer van de 102de Brussels Motor Show!”

Ben jij naar het autosalon geweest? Laat ons weten wat je er van vond in de reacties!



