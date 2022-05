Modeljaar 2022 van de Audi Q4 e-tron krijgt een hoger snellaadvermogen en een verbeterd infotainmentaanbod.

In de zomer van 2021 lanceerde Audi de Q4 e-tron, een elektrische auto die leverbaar is als SUV of als SUV-coupé (Sportback). Nu voert Audi enkele updates door voor de modellen die in 2022 geleverd worden.







De belangrijkste verbetering is het optrekken van het snellaadvermogen. Dat stijgt van 125 kW naar 135 kW voor de modellen met de grootste batterij (76,6 kWh netto), met name de 40 e-tron, de 45 e-tron quattro en de 50 e-tron quattro. Zo schaaft Audi weer enkele minuten van een snellaadbeurt af. Aan een snellaadpaal laad je in ongeveer 30 minuten van 10% tot 80%.

Het hogere snellaadvermogen wordt bekomen via een software-update die ingrijpt op het thermisch beheer van de batterij. Audi België liet ons weten dat deze update voorlopig nog niet beschikbaar is voor Q4 e-tron rijders die hun auto in 2021 geleverd kregen, maar dat zou er in de toekomst wel moeten aankomen.

Voor de volledigheid, de Q4 35 e-tron, met 51,5 kWh batterij (netto), behoudt z’n maximaal laadvermogen van 118 kW.

Audi verbetert voor modeljaar 2022 ook het infotainmentaanbod. Zo kan je optioneel een 11,6 inch touchscreen krijgen, wat het grootste scherm is dat Audi ooit heeft aangeboden in z’n auto’s.

