Audi geeft toe aan Trump en overweegt productie naar VS te verhuizen

Audi, dat momenteel geen fabriek heeft in de VS, overweegt productie te verhuizen om aan Donald Trump’s invoertarieven te ontsnappen.

De VS is na Europa en China de belangrijkste afzetmarkt voor Audi. In 2024 leverde Audi 664.551 nieuwe auto’s in Europa, 649.900 in China en 230.220 in de Verenigde Staten. Toch heeft Audi, in tegenstelling tot moeder Volkswagen, momenteel geen enkele fabriek in de Verenigde Staten.

In een interview met de Duitse krant Frankfurter Allgemeine heeft Topman Oliver Blume aangegeven dat Audi nu toch overweegt om auto’s te gaan bouwen in de VS (n.v.d.r.: als reactie op de hogere invoertarieven van Donald Trump). Volgens Blume kadert dit in een bredere strategie, en zal Audi ook auto’s gaan ontwikkelen specifiek voor de Amerikaanse markt.

In tegenstelling tot Audi is Porsche, dat nochtans in lastig vaarwater zit, niet van plan om te gaan produceren in de VS. Amerikanen die binnenkort nog een Porsche willen kopen, zullen de tariffs er dus gewoon voor over moeten hebben.